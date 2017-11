Différents obstacles pouvant gêner une connexion sans fil

Article commandité

Internet est devenu un service essentiel. Les réseaux sans fil comme le Wi-Fi et le Bluetooth sont donc très fréquents et on y a accès presque partout, que ce soit à la maison ou dans les lieux publics.

Or, il arrive que ces réseaux fassent défaut. Il est très agaçant de perdre la connexion à tout moment ou de constater que le débit est beaucoup plus lent que prévu. C’est qu’il peut y avoir différentes sources d’interférence avec le signal ou qu’il peut être bloqué par des obstacles.

Les interférences sur le réseau

Les connexions et appareils sans fil fonctionnent sur des bandes de fréquence de 2,4 GHz ou de 5 GHz. Ainsi, appareils et réseaux entrent en compétition les uns avec les autres pour utiliser ces fréquences. Le téléphone, les haut-parleurs, le moniteur pour le bébé et certains écrans de télévision peuvent notamment nuire à la qualité d’une connexion. Dans les habitations très rapprochées, les réseaux sans fil voisins peuvent également créer de l’interférence.

D’autres types d’appareils ou leurs câbles représentent également des nuisances par rapport au réseau sans fil. Ainsi, une trop grande proximité avec un four à micro-onde ou avec une antenne parabolique pour la télévision par satellite peut déranger le réseau. Il en va de même pour certains appareils comme les disques durs externes dont le câblage possède un blindage faible.

Enfin, la proximité avec des sources d’alimentation électrique importantes peut également causer des interférences avec une connexion sans fil. Il s’agit surtout des lignes à haute tension, des voies de chemin de fer électrifiées et des centrales électriques.

Des obstacles solides

Ce n’est pas parce que le signal du Wi-Fi se disperse dans l’air qu’il peut traverser les solides (ou même les liquides) avec la même facilité. Par conséquent, plusieurs matériaux de construction et objets du quotidien empêchent le signal du réseau sans fil d’atteindre sa portée maximale.

Le métal, le béton et le verre blindé représentent donc d’importants obstacles à une bonne connexion. Des matériaux tels que la brique et le marbre peuvent également affecter le réseau, tout comme l’eau. Ainsi, une cheminée ou un aquarium au milieu de la maison et la connexion devient moins bonne d’un côté. Les grands miroirs bloquent également les signaux sans fil.

Par ailleurs, d’autres facteurs comme l’épaisseur des murs ou des planchers à traverser ou encore la distance entre le routeur et l’appareil utilisé empêchent aussi la connexion de se faire correctement. Il faut également veiller à ce que le routeur soit adapté au débit de la connexion et faire en sorte que le réseau soit sécurisé adéquatement.

En sachant tout ce qui peut freiner le bon fonctionnement d’une connexion sans fil, qu’elle soit résidentielle ou commerciale, il est déjà possible de trouver quelques pistes de solutions pour améliorer la situation. Mais si cela ne fonctionne pas, les opérateurs de téléphonie et internet font appel à des entreprises spécialisées dans l’installation et la maintenance de réseaux de télécommunication afin d’effectuer la mise à jour des réseaux ou d’en améliorer le fonctionnement. Le sans-fil a peut-être des limites, mais les obstacles peuvent toujours être contournés.