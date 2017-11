Conseils pour choisir le bon plancher chauffant

Article commandité

Les systèmes de chauffage par plancher radiant électrique ou hydronique sont reconnus comme étant les plus confortables (puisqu’ils diffusent une chaleur homogène) et agréables (pour la douce sensation de chaleur qu’ils procurent sous les pieds). Voici les caractéristiques, avantages et inconvénients de chacun de ces systèmes.

Plancher chauffant hydronique ou électrique

Tout comme les rayons du soleil, ces deux systèmes de chauffage radiant projettent des ondes qui réchauffent les surfaces (objets, murs, fenêtres, personnes). L’air entre ensuite en contact avec ces surfaces réchauffées pour être lui-même réchauffé. Ce n’est donc pas l’air chaud (comme dans les systèmes de chauffage à plinthes électriques) qui réchauffe les surfaces. La chaleur n’est pas projetée, elle est irradiée dans toute la pièce de manière homogène et procure ainsi une sensation de confort exceptionnelle.

Le plancher chauffant hydronique est constitué de petits conduits (tuyaux) de polyéthylène qui sont posés sur une dalle de béton existante ou coulés dans une nouvelle dalle. Remplis d’eau chauffée par une chaudière ou un chauffe-eau, ces tuyaux envoient leur chaleur au béton, qui l’absorbe et devient une masse thermique radiante.

Le plancher chauffant électrique est, quant à lui, constitué d’une tubulure qui se réchauffe avec le courant électrique. Les deux systèmes peuvent être installés dans une salle de bains, un sous-sol ou une maison complète et servir de chauffage central. Par grands froids, ces deux types de chauffage devront cependant être combinés à un autre système, comme une thermopompe. Pour les deux systèmes, la température de chaque pièce est contrôlée par un thermostat indépendant.

Avantages et désavantages

Ces deux types de chauffage radiant offre les avantages suivants: ne déplacent pas d’air (donc pas de poussière ou de particules polluantes), sont silencieux, n’assèchent pas l’air, ne nécessitent aucun entretien et, surtout, procurent une chaleur uniforme.

Le plancher chauffant hydraulique est cependant plus lent à se réchauffer : on ne peut baisser la température du thermostat vers minuit et trouver un plancher chaud au matin. C’est pourquoi il faut laisser le thermostat à la même température. Il exige aussi plus d’espace compte tenu de sa chaudière.

Un système de chauffage hydronique n’est pas dispendieux à faire installer. Le plancher radiant électrique l’est un peu plus. Le chauffage hydronique peut être plus économique et écologique à l’usage, surtout si la chaudière fonctionne au gaz naturel. Les deux types de chauffage procurent des économies de chauffage importantes comparativement au chauffage par plinthes électriques.

Les deux types de chauffage sont compatibles avec la plupart des revêtements de sols (céramique, pierre naturelle, linoléum, plancher flottant, bois d’ingénierie, etc.). Seul le bois franc n’est pas recommandé, puisqu’il pourrait être affecté par l’humidité.

L’avantage principal du chauffage hydronique est qu’il peut utiliser tous les combustibles et sources de chaleur pour chauffer la chaudière ou le chauffe-eau (gaz, mazout, propane, électricité, bois, thermopompe air, énergie solaire ou géothermique). De plus, selon la SCHL, les conduits de polyéthylène peuvent durer jusqu’à 50 ans lorsqu’ils sont installés selon les normes du fabricant.

