Matériel à se procurer pour un déménagement sans problème

Outils de démontage : pour démonter vos meubles à l’avance et faciliter leur chargement, ayez à votre disposition les outils appropriés.

Papier bulle : un papier bulle résistant (vendu en rouleau) vous servira à emballer et à protéger vos articles légers et fragiles contre les égratignures. Ou ils pourront servir à remplir les espaces vides dans les boites pour éviter les déplacements d’objets durant le transport.

Housses de matelas : pendant le déménagement ou l’entreposage, vous pourrez préserver vos matelas des saletés et de la poussière avec des housses (toutes les dimensions sont disponibles).

Housses de canapés : pour préserver l'état de vos divans et sofas (ainsi que les coussins), les housses de canapés protègent contre les salissures et la poussière pendant le déménagement ou l’entreposage.

Couvertures de déménagement : pendant le transport, le déménagement et l’entreposage, les couvertures vous permettront de couvrir les meubles, les télévisons, les articles en verre et les objets fragiles tels que les miroirs, les cadres et les antiquités.