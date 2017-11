Saviez-vous que...Vivre dans un studio, c’est choisir un environnement tout inclus.

Le nouveau site résidentiel pour retraités, l'Alizéa de La Prairie, vous offre la possibilité de vivre la grande vie dans ses appartements de style studio.

Avec une salle à manger de type restaurant qui offre un service aux tables, un espace lounge pour relaxer entre amis et de nombreux espaces d’activités et de détente, il n’en faut pas plus pour pour y vivre la grande vie.

Avec votre studio vous aurez accès à différents services dont un stationnement intérieure ou extérieure, ascenseurs, piscine intérieure. De plus, s’ajoute une aire d’activités extérieures dont la pétanque, le shuffleboard, balançoire, etc. Côté détente, profitez du golf virtuel, de la salle de cinéma et de la salle communautaire avec un calendrier d’activités très variées. Du côté plus pratique, vous trouverez sur place un dépanneur, une pharmacie, un bureau de santé ainsi qu’un salon de coiffure.

Participez également aux nombreuses activités de socialisation pour y faire de nombreuses rencontres. Le tout est dans une atmosphère détendue, moderne et agréable.

Si vous cherchez la grande vie, visitez dès aujourd'hui le site résidentiel pour retraités l'Alizéa et vous serez charmés. L’Alizéa vous souhaite la bienvenue!