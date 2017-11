Les symptômes liés aux dents de sagesse

Article commandité

Héritage de la Préhistoire, les dents de sagesse servaient à mâcher la viande crue et mastiquer les végétaux. Si elles ne nous servent plus aujourd’hui, elles sont hélas, toujours là… 4 au total. En théorie cependant, car certains n’en ont qu’une, d’autres pas. Situées au fond de la bouche, après la dernière molaire en haut et en bas, elles poussent en général à la fin de l’adolescence, provoquant maux ou hypersensibilité, voire, quand elles empruntent un mauvais axe, des douleurs intenses. Quels sont les symptômes lors de leur éruption ? Et que faire en cas de complication ?

Les signes d’alerte

Les symptômes se manifestent de différentes manières :

Présence de sang dans la salive qui est alors rosée;

Inflammation de la gencive qui recouvre la dent ;

Gonflement entravant l’ouverture complète de la bouche ;

Maux de tête persistants et inexpliqués ;

Fièvre ;

Impression d’otite.

Dans ce cas, il faut prendre un rendez-vous avec un dentiste à Montréal au centre-ville . Surtout si vous ressentez des douleurs intenses depuis plusieurs jours et que vous avez une mauvaise haleine, il peut y avoir du pus. Un traitement urgent s’impose.

Les traitements

Le plus souvent, les dents de sagesse manquent de place dans la bouche pour émerger. Elles peuvent donc entraîner le déplacement d’autres dents, plutôt gênant quand on a subi un traitement orthodontique. L’apparition de caries est également plus importante car elles sont peu accessibles au brossage.

Le dentiste effectuera une radio pour déterminer le stade de l’éruption et leur axe. Si elles sont incluses, c’est-à-dire enclavées dans la mâchoire, ou semi-incluses, il y a un risque de formation d’un kyste ou de résorption de la racine de la molaire voisine. Le seul traitement est donc l’extraction. Celle-ci ne sera pas envisagée avant l’âge de 17-18 ans pour minimiser les éventuelles complications. Les racines sont en effet encore courtes et semi-formées, les tissus sont mous, l’os tendre. Toutes les conditions sécuritaires sont donc réunies pour une chirurgie plus aisée et une guérison plus rapide pour le patient.

Dans le cas d’une infection, une antibiothérapie sera prescrite.

Il se peut également qu’aucun symptôme n’apparaisse, ce qui ne signifie pas pour autant que vos dents de sagesse ne soient pas incluses ou semi-incluses. C’est pourquoi les dentistes conseillent fortement des visites régulières au titre de la surveillance. Et si elles poussent bien droites, vous serez rassuré !