Les meilleurs remèdes maison pour lutter contre l'acné

Article commandité

L’acné est une inflammation des follicules pilo-sébacés. La peau est grasse, des points blancs et noirs apparaissent. Parmi les autres symptômes, il peut y avoir des kystes et autres comédons… Typique de l’adolescence, 80% des jeunes sont touchés ! À un âge où l’on se cherche, l’acné est mal supporté et pour cause. Voici donc des solutions naturelles pour se soigner sans agresser sa peau.

Prévenir

Une bonne hygiène de vie est essentielle pour se prémunir de l’acné. De bonnes nuits de sommeil d’une durée de 7 à 8 heures favorisent la régénération de la peau.

Évitez le soleil ou protégez-vous, il favorise l’inflammation. Mangez sainement, tout particulièrement des fruits et des légumes sans oublier les aliments qui apportent des acides omégas 3, bénéfiques à la peau : saumon, thon blanc, graines de lin, noix…

Soigner

De nombreuses plantes ont des vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires ou astringentes.

Le thé vert est un excellent nettoyant antimicrobien pour le visage. Laissez infuser un sachet de thé et servez-vous-en pour tamponner les zones concernées.

L’hamamélis assèche les boutons. Imbibez-en un coton et passez- le sur vos petites imperfections matin et soir.

La menthe réduit l’excès de sébum responsable de l’obstruction des pores. Préparez au mixeur 2 cuillères à soupe de menthe hachée avec un yaourt et des flocons d’avoine puis posez-la en couche épaisse sur le visage, à la manière d’un masque, une fois par semaine.

L’échinacée est une plante antibactérienne et anti-inflammatoire. Préparez-là en infusion et utilisez-la pour vous nettoyer le visage.

On connaissait les vertus cicatrisantes de l’aloès. Utilisé pur, le gel fera disparaître vos boutons, à l’instar des brûlures.

Les agrumes, tels le citron ou l’orange, sont exfoliants. Ils préviennent aussi la formation des comédons. Appliquez leur jus sur les zones concernées à l’aide d’un disque de coton ou d’un coton-tige.

Désincruster

Nos grands-mères avaient des recettes très efficaces. Rappelez-vous les fameuses rondelles de tomates réparties sur le visage ! Elles nettoyaient en profondeur tous les pores obstrués. En masque de 15 min tous les jours pendant une semaine, vous serez surpris par le résultat. Autre méthode : le gommage au bicarbonate de soude alimentaire ! Mélangez 1 cuillère à soupe de bicarbonate avec 2 cuillères à café d’huile de jojoba et effectuez des mouvements circulaires sur votre visage. Rincez à l’eau tiède ! Votre peau sera bien nette.

Et si vous avez envie de mains expertes pour un moment entièrement dédié à votre peau, n’hésitez pas à profiter d'un soin facial au centre-ville de Montréal. Vous aurez une belle peau et ça fait du bien au moral !