Quelles sont les positions en marketing les plus importantes pour une PME ?

Article commandité

Pour une PME, la question du marketing est souvent un véritable casse-tête. En effet, comment se faire une place dans un marché de plus en plus global, lorsqu’on a un budget et des équipes marketing plutôt minimalistes ? Suivez nos conseils pour positionner efficacement votre entreprise.

Se concentrer sur le marketing digital pour avoir un impact maximal

Dans un premier temps, il est préférable de prioriser deux principaux canaux digitaux : le référencement naturel et le courriel. Environ les 2/3 des PME déclarent que ces deux créneaux sont les meilleures voies d’accès pour atteindre leurs prospects.

Deuxièmement, partez à la recherche de l’appui des médias spécialisés. Ici encore, ce sont 2/3 des entreprises de petite taille qui rapportent l’efficacité d’éditer des contenus (articles, revue de presse…) dans des magazines spécialisés pour attirer l’attention de leurs prospects.

Adopter une approche segmentée

Vos prospects et clients ne constituent la plupart du temps pas un groupe totalement homogène. Dans la plupart des secteurs, les clients sont divisés en catégories en fonction de leurs comportements, de leurs préférences et de leurs attitudes face à la consommation de biens. Pour un impact maximal, votre message et votre offre doivent être spécifiquement conçus pour cibler les différents segments de votre fichier client.

Travailler votre persona sur le bout des doigts

Un persona ? Mais qu’est-ce donc ? Il s’agit tout simplement du profil type de vos clients. Qui achète vos produits ? Qu’est-ce qui les attire ? À quoi ressemblent-ils ? En répondant à toutes ces questions sur votre cible, vous allez pouvoir adapter votre offre et votre communication aux attentes précises de votre clientèle. En tant que PME, vos valeurs et votre philosophie représentent un de vos principaux atouts. Mettez votre identité en avant et créez un sentiment de proximité avec votre cible, pour gagner et fidéliser vos clients.

Simplifiez votre communication

Dans une société saturée d’information, la meilleure attitude en termes de communication est de simplifier à l’extrême. Que voulez-vous que le client type retienne de vous ? Focalisez-vous sur une expression courte, et mettez en place une stratégie pour occuper cette place bien spécifique dans l’esprit de votre clientèle.

La plupart du temps, il est vrai que les PME manquent de temps et de personnel adéquat pour réaliser un véritable investissement sur leur stratégie marketing. Dans ce cas, profiter des services d’une agence de recrutement à Montréal vous permettra de dénicher la personne qui saura faire décoller vos ventes.