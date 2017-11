Entreprises en démarrage, quels sont les défis qui vous attendent ?

Article commandité

Démarrer une entreprise est un projet de taille qui consiste à relever les défis les uns après les autres et prouver ses capacités à maintenir le bon cap.

La forme juridique

Quelle sera la forme juridique de votre entreprise ? Elle aura une incidence sur vos obligations fiscales envers Revenu Québec, mais également sur l'ensemble de vos opérations comptables.

Le Registraire des entreprises accepte ces différentes formes juridiques :

entreprise individuelle

société par actions (Compagnie)

société en nom collectif (S.E.N.C.)

société en commandite (S.E.C.)

société en participation

personne morale sans but lucratif

syndicat de copropriété

association ou groupement de personnes

coopérative

fiducie

Les démarches fiscales

Une tâche essentielle pour le bon fonctionnement de toute entreprise consiste à régulariser au plus vite sa situation auprès des autorités fiscales. Vous aurez à :

immatriculer l'entreprise auprès du Registraire des entreprises

inscrire l'entreprise à certains fichiers de Revenu Québec

obtenir un permis, une vignette ou un certificat d'inscription

effectuer les démarches nécessaires auprès d'autres organismes

Le choix des locaux

Puis, viendra se poser la question des locaux de l'entreprise. Opterez-vous pour la location d'un espace commercial à l'année ?

La location de bureau tout équipé dans un grand centre d'affaires spécialisé dans les espaces de co-working est une option intéressante, notamment pour une entreprise de services. Elle permet de ventiler mensuellement tous les services et équipements dont l'entreprise a besoin pour fonctionner.

Le bureau virtuel, qu'est-ce que c'est ?

Peut-être n'aurez-vous pas nécessairement besoin au départ de locaux commerciaux à l'année. Il existe alors une autre solution qui consiste à choisir des locaux virtuels. Ce service permet de bénéficier d'une adresse commerciale et de divers forfaits tels que :

permanence téléphonique

réception/accueil professionnel

accès à des salles de réunions

gestion de courrier

Bien gérer le risque financier

Enfin, parmi les plus grands défis à relever quand on démarre en affaires viendra inévitablement s'insinuer la capacité à gérer ses finances. Le plus gros risque en affaires est le risque financier.

Un prêt de démarrage par exemple impliquera de se porter personnellement responsable. Lancer son entreprise oblige généralement de renoncer à se verser un salaire les premiers mois. Enfin, le manque de liquidités peut avoir des conséquences difficiles à rattraper sur les cartes et marges de crédit.

Déséquilibre de la structure de capital, incapacité à gérer le fonds de roulement, sous-capitalisation, dépassement de crédit et surendettement sont les principales causes de faillites au Québec.