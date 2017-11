Les différents types d'appareils dentaires

Article commandité

Un appareil orthodontique permet principalement de corriger l’alignement des dents, chez l'adulte comme chez l'enfant, et il en existe de différentes sortes suivant le type de correction nécessaire.

Le mainteneur d'espace

C'est l'un des dispositifs les plus courants chez l'adulte et chez l'enfant. Pour le premier, l'appareil permet d'intervenir lors de la perte de dent.

Pour l'enfant, il permet d’assurer que les dents sortent dans la meilleure position possible. On parlera d'arc lingual ou d'arc transpalatin.

Les bagues pour adultes

Auprès d'un orthodontiste à Chicoutimi qui offre des traitements orthodontiques adaptés aux enfants et adultes on peut apprendre les différents types d'appareils orthodontiques utilisés dans la profession.

Ainsi l'appareil multi-attaches ou multi-bagues est l'un des plus employés chez l'adulte. Les attaches (ou bagues) sont fixées directement sur chaque dent et reliées entre elles par un fil.

Les gouttières transparentes amovibles constituent une alternative à la fois plus pratique et plus confortable.

Appareil d'expansion palatine chez l'adolescent

Sur mesure, fixe ou amovible, l'appareil consistant à progressivement aider à élargir le palais est employé généralement dès l'âge de 10 à 15 ans. Son utilisation future peut déjà être détectée vers 8 ou 9 ans.

Dispositif de décalage entre mâchoires chez l'enfant

Pour corriger ce problème chez un enfant en pleine croissance, on utilisera un appareil orthodontique fonctionnel qui stimule le développement des mâchoires. Il peut être posé dès l'âge de 3 ou 4 ans.

Les modèles les plus courants incluent :

les activateurs de croissances

les dispositifs à bielles

les gouttières

Force extra-orale

C'est un arc amovible qui se porte hors de la bouche muni d’un vérin qui est installé à l’intérieur. Il permet d'influencer à la fois les mâchoires et les dents. La force extra-orale exercée peut être dirigée vers l’avant ou vers l’arrière.

Les appareils de contention

En prolongement d'un traitement orthodontique, il faut parfois en consolider les résultats à l'aide d'appareils de contention fixes ou amovibles. Les premiers se composent de fils, ou attelles, collés à l’arrière des dents sur les incisives et les canines.

Les seconds peuvent être une gouttière, une plaque palatine ou une gouttière de finition (plaque de Hawley).

Finalement, en orthodontie, différents accessoires peuvent être utilisés, tels que :