Comment préparer efficacement son véhicule à l'hiver ?

Les autos souffrent en hiver, elles ont besoin d'attention particulière à différents niveaux, mécaniques et cosmétiques.

Les contrôles indispensables

Au niveau de la mécanique, vous penserez à contrôler :

la batterie (qui n'aime pas le froid)

les pneus (usure et pression)

les niveaux (huile adaptée à l'hiver, liquide de refroidissement avec antigel, lave-glace)

les lumières (importantes dans le brouillard ou le blizzard)

Un traitement antirouille préventif

Les conditions hivernales provoquent une usure due à la rouille. Chargée du sel versé sur les routes l’humidité s’infiltre dans le revêtement et cause des dommages à la carrosserie des voitures.

Avant le début de l’hiver, il est donc conseillé de protéger carrosserie et pièces mécaniques du châssis avec un traitement antirouille. Il est aussi suggéré de faire ce traitement au moins une fois par année pour fortifier les revêtements poreux, si possible à la fin de l'automne.

L'inspection

Il est toujours utile de procéder à une complète inspection de votre auto pour déceler d'éventuelles zones sujettes à la rouille, comme de petites fissures ou des parties de carrosserie endommagées.

Un traitement antirouille localisé empêchera des dégâts plus importants. Il s'agira ensuite de privilégier une peinture antirouille adaptée à votre véhicule . Certaines sont par exemple conseillées pour les VUS ou les camions (pick-up, etc.) pour leurs plus grandes durabilités et résistances aux conditions.

Bien nettoyer son auto régulièrement

Un traitement antirouille ne sera pas suffisant pour protéger votre auto tout au long de la saison hivernale. Les sels de déglaçage sont toujours présents sur la route et entartrent votre voiture au quotidien. Des nettoyages réguliers permettront de décrasser les endroits où se forment le plus de dépôts.

En cas de grand froid, vous pouvez utiliser des laves-autos intérieurs ou laver à la main afin de bien nettoyer votre automobile.

Une protection contre le gel et les déneigeuses

Enfin, il est fortement recommandé de garder votre véhicule à l'abri du gel durant la nuit en lui offrant un toit. Une bâche adaptée pour l'hiver tiendra au chaud les autos qui ne circulent pas quotidiennement.

Sinon il existe aussi des abris provisoires qui peuvent se louer. La présence d'un abri d'auto temporaire sur votre terrain est autorisée du 1er octobre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Dans la mesure du possible, vous éviterez enfin de vous garer le long des routes, car le passage de la déneigeuse peut avoir des conséquences fâcheuses :

un ticket si vous gênez le passage

une immobilisation sous un tas de neige

des dégâts causés par les projections

Alors, avez-vous bien pensé à tout pour protéger votre véhicule de l'hiver ?