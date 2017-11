Top 5 des meilleures techniques pour rénover efficacement sa maison

Article commandité

Rénover votre maison est un beau projet, enthousiasmant mais aussi source de stress. Quels que soient vos besoins, le coût d’une rénovation peut vite exploser et les travaux s’éterniser. Découvrez quelques recommandations qui pourraient s’avérer fort utiles pour vous guider dans vos travaux.

Bien penser votre cahier des charges

Entreprendre des travaux est toujours passionnant et on a tendance à vouloir se lancer à corps perdu ! Prenez le temps de bien construire votre projet dans ses moindres détails : le résultat attendu, les matériaux que vous souhaitez utiliser, le délai que vous vous donnez, l’enveloppe financière que vous allouez à chaque partie, etc.

Autant de mauvaises surprises en moins à la fin du voyage et une aide précieuse lorsque vous serez amené à choisir puis briefer des professionnels.

Demander conseil à vos proches

L’efficacité ne vient qu’avec l’expérience et le partage d’expériences ! Avant de vous lancer et d’hésiter, demander conseil autour de vous. Vos proches vous montreront avec fierté leurs travaux et seront ravis de partager leurs souvenirs, leurs erreurs, leurs bons plans, même leurs idées pour chez vous. Enrichissez-vous à leur contact et rendez les acteurs de votre projet.

Faire appel à un bon professionnel

Votre projet est d’envergure ? Ne vous lancez pas seul si vous sentez que vous risquez de manquer de temps mais surtout des connaissances indispensables et du matériel adéquat. Par exemple, si vous décidez de rénover votre plancher, il sera inévitable de profiter d'une expertise en sablage de plancher sans poussière qui ne peut être apportée que par un professionnel équipé.

Utilisez votre réseau pour faire un premier tri de prestataires puis prenez le temps de les rencontrer. Une rencontre physique est en effet l’idéal pour jauger le sérieux, l’expérience et les méthodes de travail de votre futur partenaire. Bien s’entendre avec votre prestataire est clé pour la réussite de votre projet. Si le courant ne passe pas entre vous, n’insistez pas.

Vérifiez sa disponibilité car cela peut devenir un point majeur en cas d’enchainement de travaux.

Enfin, demandez à voir ses derniers chantiers, sur photo ou encore mieux sur place, et vous saurez alors à quel résultat vous attendre pour chez vous.

Comparer les coûts

Il est habituellement conseillé de solliciter au moins trois professionnels et de demander des devis précis par poste afin de pouvoir comparer des choses comparables. Analysez les coûts mais pas seulement, soyez aussi attentif aux matériaux listés et aux délais et durées de travaux annoncés. Ce seront des leviers de négociation importants pour la suite de l’opération.

Vous ne choisirez pas nécessairement le moins cher, mais celui qui vous apporte le meilleur ratio qualité-prix.

Bien financer votre projet

Emprunter

Il est parfois difficile de financer l’ensemble des travaux sur fond propre. Il existe des formules de crédits pour ce type de projets, prêts travaux qu’il faut chercher à limiter au maximum. Renseignez-vous auprès de votre banque et surtout comparez les offres.

Et le crédit d’impôt ?

Au printemps 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la prolonger pour un an du programme de crédit d’impôt à la rénovation appelé RénoVert.

Si vous êtes un particulier québécois et entreprenez des travaux de rénovation éco-responsable, vous pouvez être bénéficiaire d’un crédit d’impôt. Il suffit pour cela de faire appel à des entrepreneurs reconnus et de choisir des travaux admissibles au programme, comme des travaux d’isolation ou bien un changement de portes et fenêtres. Ce dispositif prend fin le 31 mars 2018, et peut couvrir jusqu’à 20 % des dépenses pour un montant maximum de 10 000 $.



Avec un peu de prudence et beaucoup de préparation, vous pouvez vous lancer en confiance sans plus tarder.