Quand faire abattre un arbre?

Article commandité

Les arbres sont une ressource précieuse, en particulier en ville, où ils permettent de lutter contre les îlots de chaleur. Cependant, il est parfois nécessaire d’abattre un arbre. Il faut de très bonnes raisons pour le faire, étant donné qu’un permis municipal est d’abord nécessaire. En un mot, l’arbre doit représenter une forme de danger pour qu’il soit abattu et cela doit se faire d’une façon précise.

Question de sécurité

Beaucoup d’arbres sont plantés alors qu’ils ne sont que de jeunes pousses. Il arrive fréquemment qu’on ne pense pas à l’ampleur que sa ramure et ses racines prendront à maturité. Du coup, l’arbre pousse trop près de la maison, du garage ou de la piscine, par exemple. Il menace alors de causer des infiltrations d’eau ou d’entraîner d’autres dégâts importants.

Il se peut également qu’en poussant, l’arbre soit trop près des fils électriques et qu’il ne soit pas possible de l’élaguer sans affecter la structure de l’arbre. Si les branches et les câbles se touchent, cela représente un danger important pour les personnes à proximité.

Une autre raison peut être que l’arbre est trop abîmé et qu’il menace de tomber sur un bâtiment ou une infrastructure. Cette situation peut survenir si l’arbre est malade ou presque mort, ou encore s’il est mal taillé. Dans tous les cas, si un arbre est affaibli, son tronc ou l’une de ses branches principales pourrait se rompre à tout moment et blesser quelqu’un.

Puisque toutes ces situations représentent un danger, souvent matériel, il est important d’abattre minutieusement l’arbre problématique dès que possible. Cela évitera d’importants dommages.

Protéger les autres arbres

Dans certains contextes, il est possible qu’un arbre représente plutôt un danger pour les autres arbres autour de lui. C’est particulièrement vrai lorsque plusieurs arbres poussent à très près les uns des autres. Si l’un d’entre eux est plus vigoureux, il risque d’exploiter une plus grande quantité de ressources, comme l’eau et les minéraux, que ses congénères. Il nuit alors au développement de ses rivaux. Pour éviter de perdre plusieurs arbres, il faut donc sacrifier le plus fort.

Une autre menace très commune dans ce type de situation est la présence d’une maladie, d’un champignon ou d’un parasite qui pourrait affecter les autres arbres. S’il n’existe pas de remède contre ce problème et que l’arbre est fragilisé, il devient inévitable de l’abattre, d’autant plus qu’il risquerait de s’effondrer sur ses voisins.

Peu importe la raison, il est important de faire appel à des professionnels pour effectuer l’abattage d’un arbre dangereux afin que l’arbre soit manipulé avec soin pour éviter les dommages et que personne ne se blesse durant l’opération. Grâce à leurs équipements spécialisés, les émondeurs pourront faire tout le travail, du déchiquetage des branches à l’essouchage, afin de vous débarrasser de l’arbre gênant ou problématique.

Lorsque tout cela sera terminé, si vous en avez la possibilité, vous pouvez planter un nouvel arbre pour remplacer celui qui vient d’être abattu. Mais soyez prévenant et choisissez son emplacement avec soin pour qu’il devienne prospère et mature!