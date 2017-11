Qu’est-ce que la microdermabrasion et quels sont ses avantages ?

Article commandité

Vous rêvez d’un teint parfait ou d’une peau lisse et éclatante en tout temps ? D’un teint unifié et d’une peau en santé ? Il existe plusieurs traitements pouvant vous permettre d’obtenir cet effet. C’est le cas de la microdermabrasion, traitement utilisé pour retrouver un visage lisse et jeune.

Un traitement exfoliant destiné à renouveler l’apparence de la peau

En effet, disponible dans plusieurs cliniques esthétiques ou encore établissements de santé et de bien-être, la microdermabrasion est un traitement sans douleur qui exfolie principalement la peau du visage en vue de lui permettre de retrouver son apparence d’origine. Par l’entremise de diverses techniques, la microdermabrasion permet d’enlever les cellules mortes sur la partie où on en retrouve le plus, soit la couche cornée (épiderme).

Que sont les cellules mortes et quel est leur rôle ?

Ayant pour rôle de protéger l’épiderme contre les agressions extérieures, les cellules mortes s’accumulent sur la peau avec le temps. Avec l’âge, celles-ci se renouvellent moins bien et si elles ne sont pas enlevées, elles ont tendance à rester sur l’épiderme, provoquant ainsi des imperfections visibles sur la peau. En enlevant ces cellules, la microdermabrasion permet donc à votre visage d’avoir une apparence plus jeune et plus lisse plus longtemps. Éliminant une bonne partie des cellules mortes, le traitement permet de stimuler la production de nouvelles cellules et de collagène naturel.

Qui pratique la microdermabrasion ?

Dépendant de la clinique ou de l’établissement où elle est pratiquée, la microdermabrasion utilise différentes technologies. Quelques cliniques développent également des technologies brevetées. En général, la microdermabrasion consiste à gratter la couche de l’épiderme à l’aide de meules en vue d’effacer les lésions apparentes. Une fois le traitement terminé, plusieurs semaines de cicatrisation sont requises – en général, six mois – sans soleil afin d’éviter les cicatrices pigmentées. La plupart des traitements sont pratiqués sous anesthésie générale et encadrés par des médecins dans un bloc opératoire. La microdermabrasion peut également être pratiquée dans des spas et des établissements de santé par des esthéticiennes ou encore d’autres professionnelles des soins de la peau.

Pour se débarrasser des ridules et autres imperfections cutanées

En plus de procurer une apparence plus saine et plus jeune à votre peau, la microdermabrasion est idéale pour ceux qui désirent se débarrasser de rougeurs, de ridules, de taches pigmentaires et d’autres imperfections cutanées qui peuvent ruiner l’apparence d’uniformité de votre peau.

Combien de traitements sont nécessaires avant d’obtenir des résultats ?

En général, les effets se font ressentir dès les premiers traitements. Toutefois, dépendant de l’apparence de votre peau, plusieurs séances peuvent être nécessaires afin d’optimiser les résultats. Tandis que la fréquence idéale des séances est d’environ trois semaines, on recommande généralement une séance de maintenance aux trois mois.

Dans tous les cas, une consultation en clinique vous aidera à déterminer vos besoins en matière de microdermabrasion et de déterminer quelle fréquence de traitement est la mieux appropriée pour votre peau et les imperfections que vous souhaitez faire corriger.