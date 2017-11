Les bienfaits de l’acupuncture

Permet un relâchement musculaire : l’insertion d’aiguilles permet une réponse directe du système nerveux. Les fibres musculaires se relâchent et se détendent, libérant ainsi les tensions musculaires et la pression sur les nerfs et les structures des articulations.

Calme et détend : l'acupuncture a un effet calmant et relaxant car elle permet d’intervenir dans la modulation de l'activité cérébrale. Lors de la stimulation de points précis d’acupuncture, des substances telles que la bêta-endorphine et la sérotonine sont sécrétées dans le cerveau. Ces substances permettent de réduire l’anxiété, le stress chronique et l’insomnie.