Donnez du style à votre entreprise

Article commandité

Votre entreprise désire se démarquer et présenter une image stylisée et contemporaine? Les tapis sur mesure permettent de personnaliser vos locaux en créant un espace unique, de façon classique ou haute-en-couleur. Voici comment rehausser le style de vos planchers et redonner du panache à votre image de marque.

Une touche personnalisée

Chaque entreprise de renom possède son style distinct, qui la démarque et en fait une valeur sûre auprès de sa clientèle. Pour se faire, une décoration design des locaux est un must et doit passer par plusieurs choix d’éléments.

Le revêtement des planchers est souvent choisi de manière automatique et sans réelle réflexion quant au style. Pourtant, il est possible de vous distinguer par des tapis commerciaux sur mesure qui permettent d’ajouter une touche distinctive et colorée à votre décor. Pour personnaliser vos locaux d’entreprise, vous pouvez faire réaliser des tapis sur mesure à vos couleurs distinctives.

En faisant confectionner vos tapis sur mesure sur la boutique en ligne d’un designer spécialisé, vous pourrez facilement donner une allure stylisée et unique à vos aires d’accueil et de travail. Des tapis aux lignes et motifs originaux, personnalisés et aux couleurs vibrantes mettront de la vie et apporteront une touche de distinction étonnante et inspirante pour votre clientèle.

Que votre entreprise soit une agence de publicité, un hôtel, une galerie d’art, une salle de montre, un centre sportif ou un bâtiment institutionnel ou corporatif, des tapis sur mesure ajouteront un luxe sobre et classique ou une touche plus audacieuse, colorée et branchée.

Les designers de tapis commerciaux sur mesure pourront vous proposer différents motifs et couleurs qui feront ressortir vos halls d’entrées, aires de détente et espaces de travail de manière originale. Rehaussez vos couloirs d’un tapis au design personnalisé, au tissu durable et aux couleurs intenses.

Les designers de tapis commerciaux savent intégrer les tapis qu’ils conçoivent aux spécificités de chaque entreprise. En respectant votre style et vos critères esthétiques, ils vous proposeront des créations adaptées qui se marieront subtilement au décor de votre immeuble à bureaux, commerce ou immeuble institutionnel.

Designer de tapis commerciaux sur mesure

Vous pourrez trouver des entreprises capables de concevoir des tapis sur mesure qui osent prendre leur place pour offrir distinction, élégance et personnalité à votre décor. Par des coupes exclusives qui se font remarquer par leurs agencements de couleurs, les tapis sur mesure donneront un caractère original et un charme particulier à vos espaces.

Les tapis sur mesure découpés en motifs contemporains offrent un look recherché. Telle une peinture art-déco, ils évoquent la détente mais aussi la créativité et la spontanéité. Ils laissent sans nul doute une impression immédiate sur votre clientèle, attirant l’œil et la curiosité.