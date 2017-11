Trucs et astuces pour rénover votre salle de bain

Article commandité

Il existe plusieurs moyens de redonner un petit coup de fraîcheur à une salle de bain qui prend de l’âge. Vous pouvez choisir de la rénover au grand complet ou encore opter pour de petits changements qui feront toute la différence, selon l’état de la pièce. Ainsi, en plus de refaire l’aménagement, de changer les couleurs, de poser une nouvelle céramique ou d’installer un plancher chauffant, vous pouvez transformer la pièce avec de nouveaux meubles ou de petits accessoires.

Pièces maîtresses

Une salle de bain est toujours équipée d’éléments importants, comme le bain, la toilette, la vanité et, parfois, une douche séparée. Il va de soi que le style choisi pour ces gros morceaux influence grandement l’aspect final de la pièce qu’ils meubleront.

Beaucoup de gens recherchent le côté esthétique de ces appareils ou de ces meubles, mais n’oubliez pas qu’ils doivent avant tout être fonctionnels. Après tout, la salle de bain est une pièce qui sert beaucoup tout au long de la journée. De plus, ces éléments doivent bien s’intégrer dans l’espace dont vous disposez.

Vous augmenterez davantage la valeur de votre propriété si vous optez pour des produits dont le style est contemporain. Toutefois, rien ne vous empêche de choisir des formes et des couleurs qui vous correspondent, en particulier si vous ne prévoyez pas vendre avant plusieurs années.

Accessoires

D’autre part, pour changer le style de votre salle de bain, vous pourrez opter pour des accessoires tels que la robinetterie, le lavabo ou la vasque, un porte-serviette chauffant ou des poignées de porte décoratives. Tout comme pour les meubles, il est important de prendre des éléments qui sont avant tout fonctionnels et ensuite d’y aller avec des choix qui sont plus à votre goût.

À première vue, les accessoires apparaissent comme de simples détails et vous ne voudrez peut-être pas trop vous y attarder en choisissant l’option la moins chère. Pourtant, ce sont parfois les petits détails qui font toute la différence. Vos accessoires apporteront donc la petite touche de finition qu’il manque pour que la salle de bain soit vraiment complète et agréable si vous les choisissez avec le plus grand soin.

Vous devrez également veiller à ce que les accessoires de votre nouvelle salle de bain s’harmonisent bien avec les autres éléments, soit les meubles, la céramique et la peinture. Ils devront également s’agencer entre eux pour que l’ensemble paraisse uniforme.

Tout cela peut sembler bien complexe ou exiger beaucoup de travail, mais c’est une tâche qui en vaudra largement la peine lorsque vous constaterez la qualité du résultat. Au besoin, vous pouvez vous tourner vers une personne spécialisée dans la rénovation et la décoration de salles de bain. Cette personne saura vous conseiller pour trouver les meubles ainsi que les accessoires qui correspondent à tous ces critères : pratiques, au goût du jour, du style désiré et qui s’harmonisent les uns aux autres.

Avec toutes ces informations en poches, vous avez déjà quelques pistes de réflexion pour entamer vos travaux et enfin rajeunir votre salle de bain telle que vous la voulez.