Entrepreneur : 3 astuces pour vous simplifier la vie

Article commandité

Voulez-vous donner l'image d'une entreprise dynamique, à la pointe des dernières innovations, tout en vous épargnant de fastidieuses pertes de temps et donc d'argent ?

Pourquoi est-ce important ?

Garder du temps et de la disponibilité pour vous consacrer pleinement au développement de votre entreprise vous assurera un minimum de stabilité dans vos processus d'affaires.

Une entreprise nouvellement créée sur deux ne dépasse pas 5 années d'existence au Québec. Si vous comptez pérenniser vos affaires, peut-être jugerez-vous utile de penser à ces quelques astuces destinées à vous simplifier la vie.

L'importance d'un réseautage efficace

Il existe, notamment à Montréal, des structures d'accueil spécialisées dans l'accompagnement des nouveaux arrivants entrepreneurs. Ce genre de structures vous permet de bénéficier, entre autres, des types de services suivants :

conseils juridiques

bilan professionnel

préparation d’entrevue

planification fiscale

aide aux démarches d’immigration

recherche de logement, d’école, de résidence

soutien à l’orientation professionnelle

cours d’anglais et de français

Par ailleurs, elles offrent l'environnement nécessaire pour organiser des conférences, assister à des présentations, ou rencontrer d'autres entrepreneurs et ainsi favoriser vos démarches de réseautage.

Comment le gouvernement tente de vous simplifier les affaires

Le gouvernement du Québec veut simplifier de façon significative l’accès aux services gouvernementaux pour les entrepreneurs. Ainsi a été mis en place Entreprises Québec, un service offert au téléphone et sur le Web qui vise à faciliter les démarches des clientèles d’affaires avec l’État sur différents volets, tels que le démarrage d’entreprises, l’innovation et l’exportation.

Vous pourrez notamment :

trouver les ressources offertes par les ministères et organismes gouvernementaux

simplifier votre processus de démarrage

réduire les délais de traitement en effectuant, étape par étape, plusieurs démarches nécessaires au lancement de votre entreprise

faire partie des plus de 37 600 entreprises actuellement inscrites à la Zone entreprise

accéder au service PerLE, qui facilite la recherche de permis, de licences et de certificats requis par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et les municipalités pour le démarrage ou l’exploitation d’une entreprise

découvrir le bureau d’accompagnement des marchés publics visant à favoriser l’accès des jeunes entreprises aux contrats de l’État

Simplifiez vos systèmes de communications

Avez-vous pensé à la voix sur IP pour simplifier la gestion de vos utilisateurs et diminuer vos coûts ? Cette technologie en pleine maturité vous apportera de multiples bénéfices sans prise de tête.

Vous aurez pour cela besoin de trouver un service de VoIP à Montréal dans le but d'uniformiser toutes vos communications (téléphone, fax, courriel, mobile, etc.) autour d'un guichet unique et hautement efficace.

N'hésitez pas à vous renseigner, car les solutions de téléphonie IP, ou VoIP, sont particulièrement bien adaptées au fonctionnement et à la structure d'une PME moderne et dynamique.