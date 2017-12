Les meilleurs endroits pour vivre près de Montréal

Article commandité

Les familles et les personnes seules, ou les couples, ne verront peut-être pas du même œil le meilleur endroit où vivre près de Montréal, mais voici quelques pistes à explorer.

Pour la vie familiale

En 2017, le toujours très attendu classement de MoneySense a évalué près de deux fois plus de villes et villages au Canada que les années précédentes pour leur qualité de vie. Sur 417 lieux recensés par MoneySense la ville de Montréal ne fait pas très bonne figure avec une 356e place loin derrière certaines petites villes de sa banlieue.

Parmi les 10 villes imbattables au Québec pour leur qualité de vie familiale, Saint-Bruno-de-Montarville, à une vingtaine de kilomètres de Montréal, arrive cette année au premier rang. En 2015 c'était sa voisine Boucherville qui avait les honneurs avant de passer 5e en 2016 devant Blainville près de Laval.

Pour les étudiants

Les auteurs de ces classements évaluent de nombreux paramètres, comme les coûts pour se loger, les taxes, le transport, les arts, l’accès aux soins médicaux, les meilleures écoles, le taux de criminalité et même la météo.

Cependant, il existe des facteurs différents pour tous et si Montréal ne semble pas trouver les faveurs des uns, elle fait le bonheur des autres. Ainsi, cette année les étudiants étrangers lui ont décerné leur palme, détrônant Paris après 5 ans de règne ininterrompu. Ce palmarès émane d'une étude de l'Institut Quacquarelli Symonds (QS).

Cependant, les quartiers où habitent les étudiants sont principalement les moins onéreux de Montréal, comme Côte-des-Neiges, Verdun, Saint-Henri, Villeray ou encore Hochelaga. Les liaisons vers l'UdeM jouent aussi un grand rôle. La STM met à cet effet un simulateur de trajets en ligne.

Laval et ses environs

Blainville, Laval et Terrebonne (avec peut-être Repentigny) sont les principales banlieues proches au nord de Montréal. Les possibilités de trouver un logement y sont plus grandes qu'au sud.

Avec son université et ses nombreux commerces, Laval attire dès lors une population tout à la fois jeune et familiale.

Dans les environs de Montréal, il sera cependant parfois plus aisé d' acquérir un logement à louer à Terrebonne plutôt qu'à Laval qui est très prisée.

D'autres critères de choix

Certains aimeront profiter de la possibilité de trouver une nourriture fraîche et locale et donc de la proximité des grands marchés publics de Montréal, principalement ceux de :

Jean-Talon

Atwater

Lachine

Maisonneuve

D'autres apprécieront le côté plus chic du Plateau, plus anglophone et branché d'Outremont ou l'aspect plus riche de sa vie nocturne dans Le Village. Quel est pour vous le meilleur endroit pour vivre près de Montréal ?