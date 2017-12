Choix de revêtements extérieurs au Québec : avantages et inconvénients

Article commandité

Vous entreprenez des travaux de construction ou de rénovation prochainement et vous vous demandez quel type de revêtement extérieur choisir pour votre maison? Pour le revêtement extérieur de votre maison, il est important de prendre en considération différents facteurs, tels que le climat québécois, qui n’est pas toujours des plus cléments. Pour vous aider à effectuer votre choix, voici quelques-unes des possibilités les plus populaires, de même que leurs avantages et inconvénients.

Qu’est-ce qu’un revêtement extérieur ?

Un revêtement extérieur est un matériau servant à recouvrir les murs d’une construction afin de la protéger contre les intempéries et les rayons UV. Il sert également à ajouter du style et de la personnalité à une propriété, d’où l’importance de le sélectionner soigneusement. Voici quelques options.

Le vinyle

L’un des matériaux de revêtement extérieur les plus populaires, le vinyle se décline en plusieurs couleurs et reliefs et est facile à installer et entretenir. Très abordable, il résiste bien aux égratignures et aux chocs et peut durer jusqu’à 40 ans s’il est bien entretenu. Qui plus est, il peut imiter à la perfection des matériaux tels que le bois, la pierre et l’ardoise. Toutefois, le vinyle résiste moins bien au froid et peut fondre, s’il est exposé à une grande source de chaleur, telles que le feu.

Le bois

Disponible dans plusieurs couleurs, textures et essences (épinette, pin, cèdre, etc.), le bois offre un cachet unique à une propriété. Offrant une excellente protection contre les intempéries, il est doté de propriétés isolantes supérieures et est écologique. Qui plus est, s’il est plus cher à l’achat que d’autres revêtements, il a également la réputation de durer plus longtemps s’il est bien entretenu, ce qui fait de lui l’une des options les plus intéressantes en matière de revêtement extérieur au Québec. De par sa nature, il nécessite plus d’entretien que les autres matériaux et, bien entendu, est vulnérable au feu, mais à la longue, c’est l’un des parements offrant le meilleur rapport qualité-prix.

L’aluminium

L’aluminium est un matériau très utilisé pour les revêtements extérieurs, notamment en raison de sa grande durabilité et de sa grande variété de couleurs. Exigeant très peu d’entretien, l’aluminium est un matériau léger et ne rouille pas. Toutefois, il résiste moins bien aux chocs et aux égratignures que d’autres matériaux, en plus d’être vulnérable au feu.

Les fibres de bois

Aussi appelés CanExel, les revêtements en fibre de bois sont d’excellentes alternatives au bois, puisqu’ils imitent à la perfection ce type de matériau. Qui plus est, ils sont moins coûteux que le bois. Nécessitant peu d’entretien, le CanExel est également disponible en plusieurs modèles et couleurs. En revanche, ce style de revêtement est plus vulnérable aux cassures et à l’humidité.

Contacter un expert

Il existe, bien entendu, plusieurs autres types de revêtements extérieurs. Si vous ne savez lequel choisir, l’idéal est de recourir aux services d’experts en revêtements extérieurs. De par leur grande expertise, ceux-ci pourront vous conseiller le produit qui correspond le mieux à vos besoins.