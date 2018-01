Conseils pour bien choisir vos pneus de camion

Article commandité

Que vous rouliez en camions de 1 tonne ou en poids lourd, vous devez choisir les bons pneus pour rouler en toute sécurité. Des pneus adaptés à vos besoins et qui seront durables et résistants. Un centre du camion spécialisé est le meilleur endroit pour magasiner vos pneus et obtenir des conseils judicieux pour le choix de vos pneus de camion. Voici quelques informations utiles sur les pneus de camion poids lourds.

Pneus de camion pour été et hiver

Contrairement aux pneus de tourisme, certains modèles de pneus de poids lourds ne peuvent être installés sur tous les essieux. Certains modèles sont faits pour s’adapter à une position précise sur le camion. Ces modèles sont clairement définis comme tels par les manufacturiers.

Les pneus pour camions poids lourds proposent des caractéristiques adaptées à l'essieu sur lequel ils seront montés, mais aussi à l'utilisation qui en sera faite. Par exemple :

Si le camion doit rouler principalement sur les autoroutes, les pneus devront être choisis en fonction de maximiser les économies de carburant.

Si le camion doit rouler en majeure partie sur les routes, les pneus choisis devront pouvoir être soumis à des accélérations et à des arrêts fréquents.

Si le camion roulera sur des routes mais aussi sur des sols de terre ou de gravier, les pneus devront être conçus afin d’être polyvalents.

Si le camion sera utilisé principalement sur les chantiers, à vitesses peu élevées, les pneus devront être très résistants à une utilisation qui les mettra durement à l’épreuve.

Si le camion sera utilisé en milieu urbain (autobus ou autres véhicules), les pneus choisis devront tolérer des contraintes difficiles, des accélérations et des arrêts fréquents ainsi que de nombreux chocs latéraux sur les flancs.

En saison hivernale, il est obligatoire de faire poser des pneus d’hiver sur un poids lourd. Ceux-ci améliorent la tenue de route et le freinage sur sols humides, enneigés ou glacés.

Catégorisation des pneus de poids lourds

Pour conduire un poids lourd, il faut s’assurer d’avoir, sur un même essieu :

La même dimension de pneus à gauche et à droite de l'essieu

Les mêmes indices de charge et de vitesse

La même structure

La même catégorie de pneus (été ou hiver)

La même marque (même s’il s’agit de pneus rechapés)

Un maximum de 5 mm d'écart de profondeur de sculpture entre les deux pneus

Aucune déchirure laissant voir la carcasse

Aucune usure irrégulière

Les pneus de marque Daewoo sont les plus recommandés pour chausser les camions de 1 tonne jusqu’aux super poids lourds. Daewoo offre une gamme complète de pneus de camions (d’été et d’hiver) pouvant répondre à tous les types d’usage et à toutes les catégories de camions poids lourds.

Vous pouvez vous rendre dans un centre du camion pour obtenir des conseils pour l’achat de pneus de camion, mais aussi pour effectuer l’achat, l’installation et l’entretien de vos pneus Daewoo. Un camion bien chaussé vous tiendra en sécurité!