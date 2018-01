4 méthodes pour préserver l’extérieur de sa maison en hiver

Article commandité

Les températures très basses en hiver, la neige, la glace sont des facteurs de détérioration pour votre maison pouvant générer des frais importants. Avec quelques précautions, il devient facile de passer l’hiver sans encombre.

Préserver le toit

Le toit, surtout s’il est incliné, et l’entre-toit sont les plus exposés aux intempéries. Le poids de la neige ou la formation de glace sur les rebords peuvent causer des dommages ou menacer l’ensemble de la structure de votre maison : effondrement partiel ou total, fissures sur les murs, portes intérieures coincées, plafond déformé, affaiblissement des jonctions des versants du toit.

La meilleure méthode pour préserver votre maison est le déneigement. Dès que la couche de neige atteint les 60 centimètres, il faut agir. Néanmoins, le déneigement de toiture à Montréal s'effectue avec précautions, vous pourriez abîmer le toit ou risquer de faire une chute. Faites appel à des professionnels.

Protéger les murs

Même si la maison est chauffée, les murs restent froids. Pour ne pas aggraver les choses, ils doivent rester étanches à l’air et à l’eau. Une bonne isolation intérieure ou extérieure augmentera de plus votre confort. Certains isolants comme la fibre de verre ou minérale favorise l’évacuation de l’eau. Si vous optez pour une isolation extérieure, un enduit ou un bardage supprimera les ponts thermiques. Votre façade sera parfaitement étanche à la pluie et à l’air.

Protéger les tuyaux du gel

Pour épargner les tuyaux du gel, il faut maintenir le chauffage à 18°c minimum. En cas de températures extrêmes, un filet d’eau en continu, froide ou chaude, empêchera le gel de se former. Pensez aussi à déconnecter les tuyaux extérieurs.

Si vous vous absentez pour une longue durée, n’oubliez pas de couper l’alimentation générale et de drainer vos robinets. Il suffit de les ouvrir et de les fermer jusqu’à ce que l’eau ne coule plus.

Vos tuyaux sont gelés ? Entourez –les d’un linge trempé dans de l’eau chaude ou réchauffez-les doucement avec un sèche-cheveux.

Protéger le jardin

Quoi de plus esthétique qu’un épais manteau blanc ? Pensez au printemps et à la renaissance de votre végétation.

Les plantes ont froid elles aussi. Dès la première neige, évitez l’accumulation des flocons par un buttage composé de paille, de feuilles mortes et de terre. Recouvrez votre pare-terre végétale d’une bâche en plastique transparent tendue entre quatre piquets. De la toile géotextile protègera efficacement vos arbustes.

Préserver l’extérieur de votre maison en hiver vous évitera des frais importants. Le déneigement constitue à cet égard le geste préventif minimum.