5 astuces pour le rangement de vos livres

Des solutions professionnelles aux philosophies à la Japonaise, l'art de bien ranger ses livres se pratique de différentes manières et les astuces ne manquent pas.

Pour les grandes bibliothèques et médiathèques

Parce que flexibilité, solidité et rigidité sont nécessaires à la protection et à la longévité des livres, acquérir un rayonnage pour bibliothèque se fera auprès d'un professionnel spécialisé en solutions de rayonnages.

C'est d'autant plus vrai pour les espaces publics où se croisent de nombreux lecteurs chaque jour. Le va-et-vient incessant des livres d'une main à l'autre en transitant par les rayons de bibliothèques nécessite l'emploi de solutions adaptées et adaptables.

Fixe ou mobile ?

Selon la configuration des lieux, on optera pour des rayonnages mobiles. Cette solution autorise la création d'espaces de lecture, de postes informatisés ou de petits salons. C'est également la solution de choix pour les réserves et les salles d'archives.

Les rayonnages fixes peuvent être modulaires pour s'adapter aux dimensions et aux finitions. Ils offrent l'avantage d'une présentation plus chaleureuse et adaptable à l'ambiance des lieux. Mais il est important pour une bibliothèque fournie de disposer de plusieurs possibilités de rangements en hauteur et en profondeur suivant la dimension des ouvrages.

Des astuces pour la maison

La source idéale pour repérer les meilleures astuces de rangement se trouve en ligne sur le site Pinterest. Véritable musée des idées, vous y trouverez des astuces formidables pour aménager son intérieur tout en mettant en valeur sa collection d'ouvrages.

Des paniers, ou cagettes, accrochés aux barreaux d'échelle aux tiroirs dissimulés dans les marches d'escalier, les astuces sont nombreuses pour petits et grands espaces à vivre où se côtoient les livres. Vous y trouverez par exemple, entre autres, comment aménager un couloir ou un corridor afin d'utiliser le peu d'espace disponible pour créer un immense espace de rangement qui n'entrave pas la circulation.

Connaissez-vous le Dan-Sha-Ri ? Ou le Kon-Mari ?

Dans son livre « L'art du rangement », l'autrice japonaise Hideko Yamashita propose une approche originale issue des traditions pour modifier notre rapport aux objets, y compris les livres.

Avec le Dan-Sha-Ri, qui signifie refuser, jeter, ou se détacher, elle nous initie à un nouvel art de vivre, en forme de prise de conscience synonyme de liberté, de joie et de réappropriation de soi.

L'autrice Marie Kondo avait, dans le même esprit, déjà réalisé un carton avec 5 millions d'exemplaires vendus de son livre sur la méthode Kon-Mari.