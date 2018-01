Besoin de lumière? Prenez un verre !

Article commandité

Qui n’aime pas le verre? Depuis qu’il est fabriqué industriellement, le verre est synonyme de lumière, de clarté, de légèreté et d’ouverture. Qu’il s’agisse de fenêtres, de cloisons, d’armoire de cuisine, de salles de bains, d’élément séparateur à la maison ou au bureau, ou de garde corps en verre pour le balcon, ce matériau compte parmi les plus prisés de l’heure et vous ne regretterez jamais de l’utiliser car le verre apportera la lumière.

Bien que le verre existe depuis l’Antiquité, ce n’est que depuis quelques siècles, soit vers la Renaissance, que la technique du verre s’est développée de façon à entrer dans nos mœurs pour occuper une place d’importance majeure dans l’architecture des maisons, marquant ainsi un grand pas vers l’évolution du confort dans nos lieux de vie. Finies les demeures sombres où la lumière du jour avait de la difficulté à faire son chemin : le verre a enfin permis à la clarté de pénétrer jusque dans les coins les plus reculés de nos habitations.

Le verre a la cote

Depuis quelques années, on observe un réel boom dans la construction de tours à condos et, sans surprise, le verre y est de plus en plus présent. De l’extérieur, on admire la beauté délicate de ces tours ceinturées de balcons dotés de garde corps en verre qui laissent entrer la lumière dans les appartements.

Le verre est aussi omniprésent dans la finition intérieure, il est devenu un choix incontournable pour les cabines de douche qui bénéficient désormais d’une splendide luminosité. C’est aussi le cas de la cuisine, des séparations et pour ce qui est des escaliers, la rampe en verre ajoute une touche de légèreté qui n’a pas son pareil.

En milieu urbain, la touche raffinée du verre permet d’optimiser la clarté de l’espace nécessairement limité que procure l’accès à un balcon. Pas de barreaux ou de panneaux qui empêchent le soleil de choyer vos plantes intérieures ou extérieures : le garde corps en verre assure la sécurité tout en offrant la transparence. Même équation pour la décoration intérieure car la rampe en verre agrandit la perspective et on peut l’agrémenter de jeux de lumière.

Stimuler l’imaginaire

Le verre a toujours stimulé les artistes car l’inspiration vient de la lumière. Sinon, Tennessee Williams n’aurait pas écrit La ménagerie de verre et Émile Nelligan n’aurait pas écrit que sa vitre est un jardin de givre !

Pensez déco : pour l’escalier, le verre joue très bien le rôle de main courante car la rampe en verre multiplie les possibilités et s’adapte à tous les styles de décors. Le mur qui serait habituellement à demi caché par des barreaux ou un muret peut maintenant servir à exposer des objets de collection ou des tableaux grand format qui créeront un effet wow dans la pièce principale.

Le verre comporte tellement d’avantages... Laissez-vous séduire et laissez entrer la lumière!