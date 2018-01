Tout savoir sur les travaux électriques

Article commandité

Il y a divers travaux manuels qu’une personne de confiance peut faire à la maison : débloquer un évier qui est bouché, réparer un cadre de porte ou encore brancher des appareils audionumériques. Mais lorsqu’il est question de travaux concernant l’installation électrique, on ne prend pas de risque inutile : on appelle un professionnel.

Plusieurs vont le faire eux-mêmes pour économiser de l’argent, pour sauver du temps ou les deux. Après tout, on éprouve toujours une certaine fierté lorsqu’on se sent capable de réaliser des travaux manuels sans l’aide des autres. Mais dès que les travaux nécessaires concernent l’alimentation en électricité, on ne badine pas, surtout si cela concerne le panneau électrique. Pour votre sécurité et celle de votre famille, veillez toujours à faire appel à des spécialistes .



Danger : haute tension !

L’électricité est à la fois la source d’énergie la plus fiable, mais la manipulation de fils et de branchements, bref, de toute installation électrique, peut comporter certains risques d’électrocution, surtout lorsqu’il est question de filage dans les murs.

Il peut s’agir de l’entretien et de l’installation de systèmes d’éclairage, de systèmes de contrôle de chauffage, de ventilation ou de climatisation, de démarreurs, disjoncteurs ou de sectionneurs. Comme le divertissement prend des dimensions modernes qui requièrent souvent, pour des raisons d’esthétique, du câblage à l’intérieur des murs, il faut aussi considérer l’installation de câbles à fibre optique ou coaxiaux, les systèmes de télévision et de sonorisation, le téléphone, l’Internet et toute autre composante informatique, sans compter de plus petits appareils fonctionnels comme la sonnette et l’interphone.

Le danger s’accroît dès qu’il est question du panneau électrique, s’il demande des réparations, un entretien spécifique ou une mise à jour. L’intervention d’un professionnel est incontournable si l’on s’attaque à des projets majeurs alimentés en électricité comme installer une génératrice, un spa, une piscine ou procéder à une mise à terre.

Dans le domaine commercial

Les besoins en téléphonie, en câblage informatique et autres systèmes utilisés pour faire rouler un commerce sont multipliés (et vraiment plus compliqués) lorsqu’une installation électrique professionnelle est requise. On parle par exemple de la nécessité d’un système d’éclairage d’urgence, de systèmes de distribution basse tension, monophasée ou triphasée. Pour tout cela et mille autres détails, il y va de la sécurité d’un espace public, ainsi que des employés ou des clients auront à y circuler.

Il faut aussi penser à tous les dispositifs extérieurs et le site d’Hydro-Québec comporte une foule de renseignements et de mises en garde à ce sujet. Plusieurs de ces informations concernent tout autant le domaine résidentiel. Bref, toute installation électrique peut être la cause d’accidents graves si des travaux sont effectués de façon empirique. On ne s’improvise pas électricien parce qu’on est capable de remplacer une ampoule... C’est pour cette raison qu’il faut toujours faire appel à des professionnels en électricité.