Blanchir ses dents chez le dentiste ou à la maison ?

Il y a de ces petits plaisirs de la vie qui finissent par laisser des traces. Parlez-en aux amateurs de café, de thé et de vin rouge ! Les années passent, et on se retrouve un beau jour avec un sourire moins éclatant. C’est encore pire si vous avez déjà été esclave de la cigarette.

Même si vous menez une vie exemplaire sans ces petits vices, le temps finit par faire ses ravages : le jour vient où vos dents ont tellement perdu de leur éclat que vous songez sérieusement à les faire blanchir. Il existe deux façons de s’y prendre : vous pouvez choisir de faire le blanchiment de vos dents en cabinet ou à la maison.

Le blanchiment des dents est consiste à redonner une apparence plus blanche à votre dentition. Dans certains cas, un simple polissage peut faire le travail. Sinon, il faut choisir entre l’une des méthodes précitées, lesquelles recourent aux mêmes produits. La différence est dans le temps que cela prend et le prix que l’on veut y mettre.

Blanchiment en bonne compagnie

Dans le cabinet d’un dentiste, vous serez assuré d’un déroulement sans anicroche, et surtout très rapide car tout le travail revient au dentiste et à son équipe. En cabinet, un utilise un gel de blanchiment à base de peroxyde dont la concentration varie selon la coloration qu’ont pris vos dents. Le tout prend entre une et deux heures et le résultat est instantané.

Avant de procéder, il faut consulter le chirurgien-dentiste qui évaluera dans quelle mesure votre dentition, dans son état actuel, répondra au traitement. Il vous renseignera aussi sur les risques d’effets secondaires possibles. C’est le dentiste lui-même qui appliquera le gel à la surface des dents pour ensuite l’activer au moyen d’un laser. L’opération dure une quinzaine de minutes, et est répétée deux autres fois. On ne ressent presque rien, sinon une légère sensation d’élancement ; tout dépend de la sensibilité des gencives et du client.

Il est possible que vos dents demeurent sensibles durant une période pouvant aller de 24 à 48 heures, mais c’est tout. Vous ressortez du cabinet du dentiste avec des dents uniformément blanches et un sourire étincelant !

Les kits de blanchiment

Il s’agit du même traitement, mais on le fait à la maison avec des gouttières thermoformées sur votre dentition et dans lesquelles on dépose le gel peroxydé. L’opération est à faire une ou deux fois par jour, pendant quelques semaines, selon l’évaluation de votre cas. Il est primordial que ce blanchiment à domicile se fasse sous la supervision de votre dentiste. Évidemment, ce traitement est moins onéreux que le blanchiment instantané.

Quelle que soit la méthode, pensez à limiter votre consommation de vin rouge, de café et de thé les premières semaines car vos dents resteront sensibles à la coloration. Un bon dentifrice fluoré vous aidera ensuite à conserver votre beau sourire éclatant.