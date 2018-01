Quelle toile de remplacement choisir pour son abri d’auto ?

Article commandité

Après un certain nombre d’années, il se peut que la toile de votre abri temporaire d’hiver démontre de sérieux signes d’usure. Au lieu de remplacer votre abri au complet, vous pouvez simplement en changer la toile. Il y a fort à parier que vous puissiez même lui en substituer une de meilleure qualité.

À quoi bon vous résignez à ne plus utiliser d’abri d’auto ou à payer inutilement une structure qui promet encore de belles années de service ? La solution est à portée de main et plus simple que vous le pensez.

En effet, plusieurs entreprises spécialisées dans la confection de toiles de toute sorte et sur mesure peuvent vous procurer une toile résistante, aux dimensions idéales pour votre structure. Certaines d’entre elles les fabriquent même avec des tissus canadiens de grande qualité. Prenez la peine de magasiner un peu, vous ne serez pas déçu et vous en aurez pour votre argent.

Peu importe la marque de votre abri temporaire, la plupart des ateliers de confection sont en mesure de vous offrir une toile de remplacement de la forme désirée et de la taille qui convient, permettant un ajustement parfait à l’armature. Certains autres accessoires de remplacement peuvent également y être offerts.

Ces toiles sont bien souvent de meilleure qualité que la toile d’origine (ou d’égal standard si vous l’achetée chez le détaillant qui vous a vendu abri d’hiver) et peuvent s’agrémenter d’une fenêtre supplémentaire ou plus grande ainsi que d’une porte à chaque extrémité. En économisant sur la structure, vous pouvez ainsi investir sur une toile conçue sur mesure, convenant mieux à vos besoins.

Les toiles de grands magasins

Bien sûr, plusieurs grands magasins vendent des toiles de remplacement de divers formats, épaisseurs variées, avec fermetures à glissière de différents types, etc. Nous vous invitons cependant à bien vérifier les coutures et les options offertes afin de vous assurer de la qualité des matériaux et de la compatibilité avec votre structure d’abri d’auto.

Le saviez-vous ?

Le déneigement de la toile doit s’effectuer par couches et non pas en tentant de déblayer un côté en entier et de poursuivre avec l’autre. Sous une masse importante de neige, un tel déséquilibre de l’abri pourrait le faire s’affaisser.

Une inspection périodique de la toile de remplacement ou d’origine s’avère nécessaire tout au long de la saison hivernale. Elle doit être tendue juste ce qu’il faut, les ancrages et les écrous doivent aussi être vérifiés. Les redoux sont idéaux pour déneiger la toile ou enlever l’eau.

Quand le temps est venu de démonter votre garage temporaire, un nettoyage au savon doux s’impose suivi d’un séchage complet et du remisage à l’abri du soleil. Voilà qui peut prolonger durablement la vie de votre abri.