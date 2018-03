6 astuces pour faire peau neuve au cœur de l'hiver

Article commandité

L’hiver, notre peau accumule des toxines et des impuretés. Le stress ternit notre teint, notre peau est fragilisée par le froid. Résultat : un moral en berne... Voici donc 6 astuces pour retrouver l’éclat de votre visage avant le printemps.

Nettoyer en douceur

La peau est suffisamment agressée par le froid et la pollution. Il faut donc utiliser des produits non agressifs. Evitez le savon et optez plutôt pour des soins lavant au Ph neutre. Petite astuce : utilisez une brosse nettoyante pour affiner le grain de votre peau en un clin d’œil. Les micro-massages resserrent les pores et tonifient le teint.

Gommer

La vapeur est idéale pour dilater les pores et nettoyer en profondeur. Allez au hammam avec vos amies ou penchez votre visage au-dessus d’une casserole d’eau chaude à la maison, sans vous brûler ! Un soin gommant éliminera les petites peaux mortes ensuite. Votre peau est prête pour recevoir votre soin hydratant.

Soigner

En hiver la peau tiraille, elle est rougit par le froid. En complément de votre soin du jour, optez pour un sérum revitalisant et boosteur d'éclat. Il renforcera l’action de votre crème. Faites-le pénétrer par des mouvements circulaires pour activer la circulation du sang et réveiller votre teint. Les massages ont de nombreux bienfaits sur la peau, ils détendent les traits.

Nourrir

Choisissez une crème de soin plus riche en hiver, à la texture plus épaisse pour bien nourrir votre peau et la protéger du froid. Les peaux sensibles préfèreront un soin apaisant et repulpant.

Le soir, des acides de fruit, type acide glycolique, favoriseront le renouvellement cellulaire. Ils sont exfoliants, lissent la peau, estompe les tâches et uniformisent le teint. Votre peau retrouvera tout son éclat.

Manger équilibré

Pour garder une belle peau, l’alimentation doit être saine, équilibrée et riche en vitamines. Mangez des fruits et légumes pour faire le plein d’énergie. Certains aliments, comme le soja, l’oignon, le thé, le chocolat noir ou les pommes stimulent le renouvellement cellulaire. A consommer sans modération !

Riez

Le rire est tonifiant, il relaxe et déstresse. Pour chasser les mauvaises ondes de l’hiver, deux ou trois fous rires par jour vous feront le plus grand bien.

N’hibernez pas ! L’hiver est une saison pleine de promesses de bonheur. En réveillant votre peau, vous retrouverez confiance en vous et dynamisme.