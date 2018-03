5 infos à connaître avant de choisir son assurance vie

Article commandité

On choisit avec raison de souscrire à une assurance vie pour faire face à des imprévus, accidents, maladies graves, décès, ou se constituer un capital pour la retraite, financer les études de ses enfants, laisser un héritage… Son montant varie en fonction des primes versées et de l’ âge du souscripteur. Pour autant, avant de signer, mieux vaut être bien informé.

Vérifier votre assurance employeur

Vous bénéficiez peut-être déjà d’une assurance vie au titre de votre travail. Il est donc bon de connaître toutes les garanties afin de faire le point sur vos besoins : couvrir des crédits, des frais funéraires en cas de décès, des impôts ou des frais de notaire pour régler votre succession.

Sachez que le plus souvent ce type d’assurance est temporaire. De plus, elle se terminera avec votre départ chez un autre employeur ou à la retraite. Ceci dit, il vous sera toujours possible de la transformer en assurance individuelle. Faites vos calculs pour vérifier si cela vaut le coup.

Déterminer le type d’assurance vie

Vous adapterez votre assurance-vie à votre budget. L’important est de savoir à quel type d’assurance vie vous allez souscrire :

Une assurance vie temporaire pour une période déterminée ;

Une assurance vie entière jusqu’à votre décès ;

Une assurance vie universelle comprenant une part d’assurance et une part d’épargne. Ce surplus d’assurance sera capitalisé à l’abri de l’impôt, tant que vous n’effectuerez pas de retrait. Pour cette option, demander une simulation avec des taux de rendement réalistes.

Seule l'expertise d'un professionnel pour la meilleure assurance vie pourra vous renseigner. Il analysera vos besoins, évaluera les caractéristiques du contrat dont vous avez besoin en regard de vos obligations familiales, votre bilan financier et vos objectifs.

Se renseigner sur le coût des primes

Les primes de votre assurance vie peuvent être confortables au début et devenir exponentielles par la suite. Demander à votre assureur le montant de vos cotisations sur la durée complète du contrat pour vous éviter de mauvaises surprises. Des primes garanties ne veulent pas dire qu’elles n’augmenteront pas. Il faut bien lire les clauses.

Se renseigner sur les délais de traitement

Tout est rose à la signature, mais le jour où vous avez besoin de votre argent peut être la source d’embêtements. Renseignez-vous sur les délais de traitement de votre réclamation et vos recours en cas de refus.

Comparer les offres

Souscrire à une assurance vie implique des frais de gestion, un coût pour l’assurance fixe, des exclusions… Certaines assurances sont moins chères au départ, mais les augmentations périodiques… Le mieux est de magasiner.

Comme pour l’achat d’un bien immobilier, ne laissez rien au hasard.