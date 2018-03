5 raisons de louer des outils au lieu de les acheter

Article commandité

En sachant que des outils neufs sont très chers à l’achat, bien des gens se demandent s’il ne serait pas plus rentable de les louer. Il y a des avantages à acheter, mais il y a aussi bien des inconvénients. Voici 5 raisons qui font en sorte que la location est probablement le meilleur choix.

Acheter ou louer des outils?

Les arguments qui favorisent la location d’outils sont nombreux :

Coût de location d’outils peu élevé

Que vous soyez un particulier ou un professionnel de la construction, acheter tout un éventail d’outils performants coûte extrêmement cher. Tenter de vous procurer des outils usagés qui ont beaucoup servi n’est pas non plus la solution puisque ceux-ci risquent de vous lâcher au milieu de vos travaux. Si vous n’avez pas besoin de l’outil au quotidien, il vaut mieux le louer.

Prenez en compte les heures pendant lesquelles vous utiliserez l’outil en question pendant la prochaine année, et divisez son prix d’achat par ce nombre d’heure. Si le montant vous paraît exorbitant, tournez-vous vers une location à bon prix. Si vous pensez utiliser l’outil pendant quelques semaines, puis ne plus en avoir besoin pendant de longues années, encore une fois l’achat n’est pas la meilleure option.

Accès à des outils dernier cri

Il est très agréable de travailler avec des outils performants dotés des toutes dernières technologies. Certains outils spécialisés font presque le travail à votre place! La qualité est d’un niveau professionnel et chaque outil répond aux normes de l’industrie. Les travaux lourds et très techniques peuvent être accomplis sans problème et plus vite qu’avec des outils usagés, qui sont souvent dans un état discutable. L’aspect de la performance mais aussi de la sécurité sont assurés en louant, et vous disposerez d’une assistance technique et de conseils pour l’utilisation.

Tester avant d’acheter

Le fait de louer vos outils pour effectuer des travaux vous permet aussi de tester ceux-ci avant de vous décider à mettre le gros prix pour en faire l’achat. Vous pourrez déterminer si ceux-ci répondent vraiment à vos besoins précis et vous pourrez développer les habiletés pour les utiliser.

Ne pas vous encombrer

Certains outils sont pratiques de temps en temps, mais sont plutôt encombrants lorsqu’il s’agit de les entreposer dans un petit atelier, un cabanon ou un garage. Certains petits outils ont leur place parmi votre bric-à-brac, mais les plus gros créeront un encombrement inutile. Faire la location d’outils est alors un avantage certain.

Pas de perte de temps en magasinage

Avoir à faire le tour des grands magasins de rénovation pour trouver le bon outil au meilleur prix peut s’avérer assez épuisant. Dans un centre de location d’outils, vous aurez l’outil parfait en quelques secondes, et à peu de frais.

Pour louer vos outils

Faites appel aux conseils d’experts pour la location d’outils industriels. Les techniciens en location d’outils possèdent l’expérience et l’expertise pour bien vous conseiller sur chacun des outils offerts. Vous profiterez ainsi de recommandations personnalisées et d’un service attentif.