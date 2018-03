35 000$ pour 5 projets alimentaires en Montérégie

À la suite d’un appel de projets lancé en décembre dernier, 100° dévoile aujourd’hui les projets retenus en Montérégie. Innovants et répondant à un besoin réel et urgent, cinq projets de la région ont retenu l’attention du comité de sélection et se partageront la somme de 34 240 $ afin d’améliorer la gestion et l’accessibilité des fruits et légumes.

Québec en Forme et la Fondation Louis Bonduelle se sont associés dans un appel de projets 100° pour soutenir et apporter des solutions au système alimentaire en mettant à contribution divers organismes que ce soit des municipalités, des organismes communautaires ou des institutions scolaires. Les projets retenus, qui se verront remettre un financement allant jusqu’à 10 000 $, visent à améliorer le système alimentaire et la gestion des fruits et légumes de la ferme à l’assiette, c’est-à-dire de la production à la distribution.

« Par le financement offert, nous souhaitons favoriser l’accès physique et économique aux aliments, particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées géographiquement et réduire le gaspillage alimentaire. Ce projet contribue à la sécurité alimentaire, déterminant social incontournable à l’amélioration des conditions de vie de la population. Nous espérons voir de plus en plus de projets se déployer dans les prochaines années. Cela ne peut qu’être bénéfique pour la population du Haut-Saint-Laurent! », affirme Hélène Bellerose, ambassadeure 100° en Montérégie, dont le rôle consiste à promouvoir l’engagement et à soutenir ceux qui veulent créer de nouveaux projets avec 100°.

500 000 $ remis au Québec

Sous la thématique « S’approvisionner autrement : fruits et légumes à l’année pour tous », le partenariat entre Québec en Forme et la Fondation Louis-Bonduelle permettra de remettre plus de 500 000 $ à 57 projets novateurs au Québec.

« Avec cet appel de projets, Québec en Forme souhaitait voir éclore des initiatives adaptées aux réalités locales et aux besoins des milieux; une formule gagnante pour en assurer leur réussite. Les organismes ont été nombreux à répondre à l’appel démontrant ainsi que la volonté de faire mieux s’intègre dorénavant dans l’équation. En effet, plus de 400 projets ont été déposés et notre jury en a sélectionné 57. Ce financement permettra aux organismes de repenser les modes d’approvisionnement pour que chacun ait un meilleur accès à des fruits et légumes frais toute l’année! », souligne Éric Lamothe, directeur général de Québec en Forme.

Pour consulter la liste complète des projets retenus: https://centdegres.ca/financement/appel-de-projets/sapprovisionner-autrement-fruits-legumes-a-lannee/

