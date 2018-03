Le Meridiem Beloeil : la nature à proximité de tous les services

Établie dans un cadre champêtre, la Ville de Beloeil a tout pour plaire. Pistes cyclables, parcs, centre aquatique, elle plaît aux familles autant qu’aux aînés ou aux gens d’affaires. Pas étonnant qu’elle ait été choisie pour accueillir le projet immobilier Meridiem Beloeil.

Ce dernier, qui accueillera ses premiers locataires dès juillet 2018, est une initiative d’ACGIM, un partenariat constitué d’Alternative Capital Group et Inovim. « L’immeuble offrira une vue imprenable sur le Mont Saint-Hilaire, en plus d’être construit dans un quartier en pleine expansion où se trouve une école primaire et une garderie. À quelques minutes de là, on a accès à plusieurs commerces, au Vieux-Beloeil et à d’importants axes routiers », résume Raphaël Chaboud d’ACGIM.

105 unités locatives

Le Meridiem Beloeil abritera au total 105 unités disponibles à la location . Cinq grandeurs sont proposées aux futurs locataires soit des studios, 3 ½, 3 ½ +, 4 ½ ou des 5 ½. intérieur, un concierge résident et un service de surveillance 24 h/7 de la propriété » « Les électroménagers sont fournis dans chaque appartement. Les locataires pourront aussi jouir d’un balcon privé et d’installations communes comme des terrasses, dont une sur le toit, une salle de gym, une piscine chauffée, une salle commune avec cuisine, un stationnementintérieur, un concierge résident et un service de surveillance 24 h/7 de la propriété » , énumère M. Chaboud.

Pour tous les budgets

Que ce soit pour une jeune famille ou encore pour un couple seul ou des grands-parents, le Meridiem Beloeil saura vous charmer par son unicité. Ce projet de qualité supérieure répond aux exigences les plus élevées, en plus de satisfaire toutes les clientèles.

« Les prix de nos appartements varient en fonction de la grandeur. On peut évaluer ceux-ci entre 825 $ et 1765 $ par mois. Toutefois, nous avons actuellement des promotions en vigueur comme le premier mois de loyer gratuit ou une carte cadeau de 100$ chez des détaillants d’ici à la signature du bail », explique-t-il.

Le projet compte aussi deux ascenseurs, des casiers de rangement au sous-sol pour tous, des buanderies dans les unités, des garde-robes de type walk-in, une climatisation murale et une chute à déchets, recyclage et compostage.

Pour avoir un aperçu des appartements, on peut visiter le bureau de location du projet. Celui-ci est situé au 3005 rue Paul-Perreault à Beloeil et est ouvert tous les jours de la semaine. Sur place, on peut voir les plans de chaque appartement, des rendus 3D et choisir les matériaux qui les composeront.

Pour informations, on peut aussi visiter le site web du projet : beloeil.lemeridiem.ca.