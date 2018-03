95 000$ pour rénover le centre communautaire Amédé-Ostiguy

Le conseil municipal de Richelieu a récemment voté une résolution pour entreprendre un projet de réfection du centre communautaire Amédé-Ostiguy. Cette décision survient après l’octroi par Emploi et développement social Canada d’une subvention de 20 000$ pour le remplacement du plancher de la grande salle. Le coût des travaux, qui seront réalisés en trois phases et se termineront en janvier 2019, est évalué à 95 000$.



Assurer le maintien pour les organismes



Cette annonce est également la résultante de nombreuses discussions avec les principaux organismes utilisateurs de l’édifice. Pour le maire Jacques Ladouceur, le projet devait aller de l’avant : « Cette cure de rajeunissement était devenue nécessaire. Le centre communautaire est encore aujourd’hui l’une des installations les plus utilisées par notre population, et il fallait faire le nécessaire pour en assurer la conservation pour plusieurs années. »



Plusieurs travaux planifiés



Parmi les ouvrages qui sont prévus, notons la réparation de la toiture, le changement des portes et des fenêtres, l’installation d’un nouveau système de ventilation et la réfection complète de la grande salle. Outre la subvention octroyée, ces travaux seront financés avec les surplus accumulés de la Ville de Richelieu. Ils seront donc réalisés en respectant le budget de la municipalité et la capacité de payer des citoyens de Richelieu.

Rappelons que ce projet de rénovation est le plus important jamais réalisé depuis l’inauguration du centre communautaire, en 1982. L’immeuble avait initialement été construit pour pallier à la perte de la salle paroissiale lors d’un incendie en 1970.



La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!