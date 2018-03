Comment réussir une soirée en amoureux à la maison ?

Article commandité

Ce n'est pas si compliqué de réussir une belle soirée en amoureux, mais on peut parfois manquer d'inspiration ou d'imagination. Alors voici quelques pistes pour redécouvrir le plaisir d'être en tête-à-tête à la maison.

Soignez l'ambiance

Une décoration soignée, un éclairage tamisé, un parfum envoûtant et votre intérieur se transformera en petit palais de l'amour en un clin d’œil.

Choisissez des bougies de qualité, en cire naturelle pour diffuser une lumière chaude et inspirante tout en parfumant agréablement.

Ne surchargez pas de cœurs en plastique, mais préférez un bouquet de fleurs, des pétales de roses éparpillées et employez des tissus aux couleurs passionnées : rouge, bordeaux, pourpre, or. Une décoration inspirée sera propice aux câlins et aux mots tendres.

Un repas savoureux à préparer simplement livré rapidement

Choisir un plat à cuisiner de chef , commander en ligne et le tout livré chez vous pour être préparé rapidement à l'aide d'ingrédients de qualité c'est désormais possible et abordable.

Pour tous les chefs en herbe, au masculin comme au féminin, qui sont prêts à se mettre aux fourneaux, mais qui n'ont pas le temps de choisir une recette, magasiner pour réunir tous les ingrédients, préparer, émincer et cuire, les formules de boîtes à manger sont idéales pour un dîner romantique à deux.

Les proportions sont étudiées pour ne rien gaspiller et ne pas surcharger l'estomac. Ce sera de plus l'occasion de siroter une bonne bouteille avec modération.

Des recettes bien-être

Prendre son temps est un ingrédient savoureux du bien-être et l'introduction à des moments de plaisir partagé.

Même si vous n'êtes pas expert en la matière, n'hésitez pas à vous adonner à l'art du massage. Choisissez des huiles parfumées et offrez ce moment de détente à votre partenaire : personne n'y résiste !

Changez vos habitudes

Un autre secret de bien-être partagé consiste à briser la routine en commençant par ces impératifs :

éteindre, télé, téléphone, radio, console de jeux, etc.

vous ne pourrez pas éteindre les enfants, mais pourquoi ne pas les confier le temps d'une soirée à des amis ou à leurs grands-parents ?

si le silence est trop insupportable, choisissez une playlist sur un site de musique

si c'est le bruit des voisins, ou de la route, qui est envahissant, sortez !

si vous ne sortez pas, habillez-vous comme pour sortir dans un lieu prestigieux

Avez-vous trouvé l'inspiration pour profiter pleinement de votre soirée en amoureux ?