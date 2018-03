Assurance entreprise : pourquoi c'est important ?

Article commandité

Quelle que soit la taille de l’entreprise, elle possède des équipements, des stocks, des véhicules ou des salariés, bref des actifs qui en constituent la richesse. En cas de sinistre, c’est toute sa pérennité qui est compromise. Les assurances permettent de transférer un certain nombre de risques. Sans souscrire à des garanties inutiles, il faudrait au moins se prémunir des préjudices financiers graves. Les garanties proposées par les assureurs dépendent de votre activité et de vos locaux, certaines sont déductibles des impôts. Quelles sont les couvertures importantes et que protègent-elles ?

S’assurer en tant que chef d’entreprise

Vous avez une responsabilité morale et juridique. En cas de préjudice causé à un de vos clients, vous seriez obligé de lui verser des indemnités, ce qui mettrait gravement en cause votre trésorerie.

Vous n’êtes pas infaillible et vous pourriez être victime d’un accident ou d’une maladie grave. Comment dès lors subvenir aux besoins de votre famille ?

Vous êtes associé et celui-ci malheureusement décède. Avez-vous suffisamment de capital pour racheter ses parts et continuer votre activité professionnelle ou seriez-vous obligé de vendre l’entreprise?

Un de vos collaborateurs clés vous annonce sa démission, constituant une perte sèche pour votre activité. Combien d’argent allez-vous perdre avant de recruter à nouveau quelqu’un, le former et qu’il soit opérationnel?

Une assurance commerciale au Québec répondant à vos besoins spécifiques permet de couvrir ces risques : responsabilité civile, invalidité ou maladies graves, assurance associé ou collaborateur.

Assurer ses actifs

Les actifs concernent les locaux et tout ce qu’ils contiennent. En cas d’incendie ou d’inondation, une partie de vos équipements, voire la totalité, est détruite et vos stocks partis en fumée. Les conséquences sont lourdes : non seulement il faudra réparer, peut-être même remplacer, mais vous subirez des pertes d’exploitation importantes dans l’intervalle. Comment alors faire rentrer de l’argent et payer vos salariés ? Il en est de même pour les véhicules à usage commercial. Que faire en cas de vol ?

Un gros client décide de ne plus payer pour diverses raisons. Comment régler vos fournisseurs et verser les salaires dus ? Vous pourriez souscrire une garantie faillite ou refus de payer pour assurer vos comptes clients.

Protéger ses salariés

Pouvoir verser des prestations complémentaires au régime général constitue un avantage négligeable pour le recrutement et la motivation de vos salariés au sein de votre entreprise.

Il est donc important de discuter de vos problématiques avec un assureur spécialiste de votre secteur d’activité, un membre de votre chambre de commerce ou votre comptable pour vous faire conseiller.