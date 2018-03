Investissement immobilier locatif : quels avantages ?

Article commandité

Nombreux sont ceux à vouloir investir dans l’immobilier plutôt que dans des produits financiers, considérant que la pierre est plus sûre. Quels sont les vrais avantages de la location pour les propriétaires ? Et que se passe-t-il en cas d’impayés ?

Un marché favorable à la location

Plusieurs facteurs rendent le marché de la location attractif :

La démographie : les baby-boomers sont aujourd’hui plus âgés et ils veulent pouvoir bénéficier de services de proximité. Ils vendent donc leur maison pour s’en rapprocher et louent.

La difficulté pour les jeunes ménages d’investir dans leur résidence : les mises de fonds ont été revues à la hausse : avec moins de 20% du montant de l’achat en épargne, il est quasiment impossible de trouver un prêt hypothécaire, d’autant que le taux est désormais celui imposé par la Banque du Canada et non plus un taux négocié. Ces ménages restent donc locataires quelques années de plus, le temps de faire grossir leur bas de laine.

L’endettement des familles est de plus en plus important, jusqu’à 167% de leurs revenus ! Elles n’ont plus aucune capacité d’endettement pour de l’immobilier et sont dans l’obligation de louer.

Les grandes villes sont un formidable vivier de jeunes locataires étudiants cosmopolites, Montréal à elle seule ne compte pas moins de 11 centres universitaires.