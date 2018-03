7 solutions contre les fugues de votre chien

Article commandité

Un chien qui fugue constitue un risque pour lui-même et pour les autres. C’est à la fois une responsabilité et une source d’inquiétude quand on passe de longues heures à le rechercher. Certaines races sont plus prédisposées que d’autres à la fuite : les chiens de chasse en quête de proie et les chiens de grande taille. Comment s’en prémunir ?

Les causes de la fugue

Il est important de déterminer les causes de la fugue pour adapter la bonne solution. Le plus souvent, le chien s’enfuit soit par ennui soit en raison d’un trouble du comportement :

l’angoisse de la séparation, il part à votre recherche ;

la peur des bruits le pousse à quitter son territoire ;

le manque d’exercice physique,

la faim,

la libido.

Les solutions à mettre en place

L’éducation d’un chien peut se faire à tout âge. Il est donc tout à fait possible d’entreprendre une rééducation comportementale pour remédier à la fugue. La première recommandation est de ne jamais punir un chien qui se sauve.

Jouez avec votre chien sur son territoire pour qu’il s’y attache. Si le territoire est mal délimité, renforcer la clôture en fonction de sa taille, traquer la moindre faille. Il existe également des systèmes de clôture sans fil avec collier à stimulation sonore. Son territoire sera délimité par des capteurs radio. Sortez-le fréquemment s’il a besoin d’exercices : faites-le courir, sociabilisez-le hors de votre quartier. Les huskies et les beagles en particulier ont besoin de se dépenser. S’il est craintif ou anxieux, faites-le marcher en laisse pour qu’il se familiarise avec les bruits extérieurs. Habituez-le aussi à votre départ et prolongez vos absences progressivement. Laissez-lui des jouets qui le stimuleront quand il sera seul. Vous devrez sans doute le castrer pour éviter qu’il ne soit attiré par une femelle en chaleur. Si la faim le pousse à aller chercher de la nourriture ailleurs, fractionnez son repas en plusieurs portions. Installer des caméras de surveillance pour l’observer sur votre téléphone cellulaire ou votre PC. Il existe aussi des médaillons de géolocalisation. L’implantation d'une micropuce dans une clinique vétérinaire vous permettra de le retrouver plus facilement. Souvent, les gens confient les chiens errants aux vétérinaires.

Les chiens fugueurs sont difficiles à gérer. La rééducation demande beaucoup de patience et de persévérance. Essayez de choisir votre race de chien en fonction de vos habitudes de vie pour minimiser le problème.