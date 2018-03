Où fêter un anniversaire inoubliable à Montréal ?

Article commandité

Qu’il s’agisse d’un anniversaire de naissance, de rencontre ou de mariage, à deux, entre amis ou en famille, on a toujours envie d’offrir à ceux que l’on aime le meilleur. Nous vous proposons donc 5 adresses où passer un moment inoubliable.

Griffintoown

Ancien complexe industriel dans le quartier de Griffintown, New City Gas bénéficie d’une architecture à couper le souffle avec son toit cathédral et ses deux mezzanines, sans compter ses terrasses extérieures aménageables par mauvais temps. Il est bien sûr possible de ne louer qu’une partie en fonction du nombre de vos invités. Vous pourrez profiter également d’un équipement audiovisuel à la pointe avec un écran géant à Dell.

De nombreux concerts et spectacles y sont organisés pour passer, si vous préférez, une soirée avec votre moitié en amoureux avant d’aller souper au restaurant.

Quartier Hochelaga

Pour une soirée Art déco et une cuisine raffinée, le cabaret du Lion d’Or, tout de rouge vêtu, possède une salle de réception pleine de charme avec service traiteur et location de matériel de réception. Pour danser, il vous sera proposé une installation technique avec sono et éclairage pour 6 heures. En option, vous avez également la possibilité de commander un service vestiaire, bar et ménage. De quoi faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! À moins que vous ne préfériez assister à un spectacle : ils sont différents chaque soir.

Vieux-Port

Que diriez-vous d’un loft au bord du fleuve St Laurent dans le Vieux-Port de Montréal ? La Scena dispose d’une salle de réception intérieure et de terrasses où vous pouvez réserver la formule bistro terrasse (40 personnes minimum) avec cuisine sur le grill. Vue imprenable.

Quartier des spectacles

Organisez un évènement unique dans un hôtel place des Arts, au cœur du quartier des spectacles. L’hôtel Hyatt Regency offre un cadre de prestige pour un anniversaire grandiose dans sa salle de réception ou ses terrasses avec un service traiteur d’une très grande qualité.

C’est aussi l’endroit idéal pour une escapade détente à deux où vous profiterez d’un bain bouillonnant, de la piscine intérieure et d’un dîner raffiné avant de rejoindre votre chambre.

Ancienne gare Dalhousie, Vieux Montréal

Le cirque Eloize propose un cadre original avec prestation de cirque contemporain dans sa salle Chapiteau. Vous organiserez là une réception à la carte jusqu’à 250 personnes en mode banquet.

Montréal regorge d’idées pour fêter dignement votre anniversaire. Pensez à réserver un peu à l’avance.