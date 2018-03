5 causes de la perte des dents

Les dents ne tombent pas avec l’âge, nous ne sommes pas programmés pour les perdre. Les bactéries en sont la principale cause, mais pas seulement. Pourquoi ne gardons-nous pas nos dents jusqu’à la fin de notre vie et quelles en sont les conséquences ?

La carie

Certaines bactéries se nourrissent essentiellement de sucre qu’elles trouvent dans votre alimentation. En le consommant, elles produisent des acides qui attaquent l’émail de vos dents et la dentine. La quantité de sucre absorbée est cependant moins importante que sa fréquence. Ainsi le grignotage renforcera la production d’acides et ce d’autant plus en présence de plaques bactériennes, à moins de vous brosser les dents à chaque fois que vous mangez.

Les études montrent que les facteurs génétiques entrent en ligne de compte : vous serez ainsi davantage prédisposé aux caries dans ce contexte. Néanmoins le fluor a la vertu de renforcer l’émail. Le brossage avec un dentifrice fluoré pendant au moins deux minutes après chaque repas reste la meilleure prévention.

La parodontite

Cette maladie atteint les gencives. Elle est provoquée elle aussi par des bactéries, mais d’une autre nature. Celles-ci se nourrissent de protéines. Elles relèvent le pH de notre bouche et forment, par accumulation, ce qu’on appelle le tartre. Le défaut d’hygiène dentaire en est la principale cause. Les bactéries s’attaquent à la jointure de la dent et de la gencive, faisant reculer cette dernière. Elles pénètrent à l’intérieur et demeurent inatteignables. À force, elles s’attaqueront à l’os, principal soutien de la dent avec la gencive. Le tabac et le bruxisme accélèrent le processus.

Les sports de contact

Les chocs peuvent provoquer des fractures entraînant la perte des dents. C’est pourquoi le port d’une gouttière est recommandé lors des sports de contact.

La peur du dentiste

Une visite chez le dentiste tous les 6 mois reste le meilleur garant d’une bonne prévention. Or la peur du dentiste est parfois telle que la prise de rendez-vous est difficile.

Le prix des soins

Les soins chez le dentiste ont un coût et ne constituent pas forcément la priorité. Souscrire une bonne assurance dentaire est indispensable pour votre santé bucco-dentaire.

Les conséquences de la perte de dent

La perte d’une dent a des conséquences pour la santé :

Affaissement des dents restantes pour combler l’absence,

Déchaussement de la dent du dessus si elle n’est pas soutenue par celle du bas,

Problème de mastication,

Rigidité des mâchoires.

Les conséquences sont aussi d’ordre esthétique et l’estime de soi peut en être affectée.

Les solutions de remplacement

La prothèse s’avère donc indispensable. Un dentiste formé en implantologie vous proposera la meilleure alternative pour sauver l’os de la mâchoire : un implant dentaire. Une racine artificielle vissée dans l’os contribuera à le stimuler. Une couronne posée par-dessus remplacera la dent manquante.

Une prothèse amovible peut aussi être envisagée. Elle sera nettement moins confortable, ne préservera pas l’os, mais elle aura le mérite de combler l’espace.

La prévention et les conseils d’un praticien compétent restent indispensables.