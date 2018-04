Préparation d'un projet à l'emploi pour personnes autistes

Projet Intégration Autismopolis est à la recherche de participants pour un projet de préparation à l’emploi débutant en juillet 2018. D’une durée de six mois, ce projet s'adresse à des personnes autistes âgées de plus de 18 ans et ne présentant pas de déficience intellectuelle.

L’objectif de ce projet est de préparer les participants à intégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.

Développer de nouvelles aptitudes

Les personnes auront ainsi l’occasion de participer à différents ateliers et projets, leur permettant de découvrir différentes avenues nécessaires à la réussite.

Parmi celles-ci, ils seront amenés à mieux connaître leurs intérêts, à préparer un curriculum vitæ, à se préparer à une entrevue, à faire de la recherche de stage et à découvrir les multitudes de possibilités d'emploi.

Projet Intégration Autismopolis accompagne également les participants afin de les aider à développer différentes sphères d’une vie autonome, comme mieux organiser son temps et son travail, prendre sa place en groupe et en société, se connaitre comme individu et comme employé, se faire confiance, s’affirmer et plus encore.

Un apprentissage théorique et pratique

L’apprentissage se fait par des situations réelles et plusieurs connaissances sont développées en utilisant le multimédia.

Les participants seront amenés à faire un stage en milieu de travail pour confirmer leurs choix ou bien explorer des possibilités de carrière.

À la fin du projet, ils deviendront des candidats plus efficaces pour le marché du travail.

Projet Intégration Autismopolis

Les services de Projet Intégration Autismopolis sont offerts sans frais pour les participants, grâce à la participation financière du Centre local d’emploi du Haut-Richelieu.

Pour une rencontre ou pour plus d’informations, communiquez au 450 895-1470 ou par courriel à l’adresse administration@autismopolis.com. Sinon, visitez le site Internet de l'organisation, à l'adresse suivante: www.autismopolis.com