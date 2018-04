La vérification des avertisseurs de fumée et des cheminées débute

La Ville de Rimouski informe la population que le Service de sécurité incendie procédera, de mai à octobre, à la vérification des avertisseurs de fumée dans une partie des foyers rimouskois. Durant la même période, un maître ramoneur effectuera le ramonage des cheminées sur l’ensemble du territoire de la ville.

Vérification des avertisseurs de fumée

Dans le cadre du programme de vérification des avertisseurs de fumée, les pompiers viendront vérifier le fonctionnement de vos avertisseurs afin d’assurer votre sécurité en cas d’incendie.

Les pompiers auront en leur possession une carte d’identité fournie par la Ville de Rimouski. Les visites se feront du lundi au samedi, de 9 h à 20 h.

Les normes

Rappelons que les citoyens doivent s’assurer d’avoir au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, y compris au sous-sol.

Un avertisseur de fumée coûte entre 15 $ et 40 $ et doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est inscrite sur l’avertisseur, il doit être remplacé le plus rapidement possible.

Un suivi est prévu par le Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski afin d’aider les gens à se conformer à la réglementation, le cas échéant.

Ramonage des cheminées

Parallèlement à la vérification des avertisseurs de fumée, un maître ramoneur procédera au ramonage des cheminées sur tout le territoire de la ville.

La réglementation prévoit que toute cheminée communiquant avec un appareil producteur de chaleur ou une source de chaleur doit être inspectée et ramonée au moins une fois par année, incluant les poêles aux granules, mais excluant les poêles au gaz propane.

Pour plus de détails concernant la réglementation de la Ville, visitez son site Internet.