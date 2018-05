4 méthodes pour financer le développement de votre entreprise

Article commandité

Être plus innovant, augmenter ses parts de marché, au Canada ou à l’international, requiert un plan d’affaires bien ficelé et un budget. Une fois ces préalables établis, comment obtenir un financement et à qui s’adresser ?

Les crédits d’impôts fédéraux à l’investissement

Si vous avez l’intention d’accroître votre activité au moyen d’un produit innovant, il vous est possible de bénéficier de crédits d’impôts dans le cadre des investissements visant à améliorer un processus de production. Cette option suppose une bonne connaissance des lois fiscales et de la santé de votre entreprise. Demandez conseil à un bureau comptable fiable. Il vous conseillera en regard de votre situation.

Le conseil national de recherches du Canada

Le Conseil national de recherches du Canada propose, au Québec, un programme d’aide à la recherche industrielle. Il donne accès à des services tels que la formation et à des équipements de pointe pour soutenir l’innovation. La mise en œuvre de votre projet pourra ainsi se faire à moindre coût. Une aide financière peut également être versée.

Les investisseurs de capital de risque

Ces investisseurs s’intéressent aux produits ou aux services dont le potentiel est plus que prometteur sur les marchés mondiaux. Non seulement ils financent votre projet, mais ils apportent aussi leurs connaissances et leur propre expérience. En échange, ils prennent des parts de votre entreprise.

Les banques

Une banque pourra vous proposer un crédit commercial pour mener à bien votre projet. Vous devrez fournir la preuve de sa viabilité en lui présentant votre plan d’affaires. Les bénéfices escomptés y figureront obligatoirement. La BDC par exemple, Banque de développement du Canada, finance l’achat d’équipements pour augmenter la production de nouveaux produits ou l’exploitation de nouveaux marchés.

Investissement Québec attribue également des prêts pour l’embauche d’un expert et le financement des dépenses liées à la mise en œuvre d’un produit innovant ou sa commercialisation. Le montant maximal est de 250 000 dollars. Pour en bénéficier, il faut remplir les conditions suivantes :

L’entreprise doit justifier d’une activité depuis 3 ans minimum,

Son chiffre d’affaires doit atteindre au moins 2 millions de dollars,

La PME doit compter 15 salariés ou plus,

Le bilan financier sera sain.

Pour mener à bien votre projet, il est possible de cumuler aides et financements.