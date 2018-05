Comment soigner un ongle incarné ?

Article commandité

Un ongle incarné mal soigné peut avoir de douloureuses conséquences, chez les enfants comme chez les adultes, chez les personnes bien portantes comme chez les diabétiques.

Ongle incarné : les risques

C'est principalement autour des gros orteils que peuvent se développent les ongles incarnés.

Le risque principal consécutif à un ongle incarné, c'est-à-dire qui pénètre douloureusement la peau, est l'infection. Elle peut aussi toucher les enfants à qui il est important d'expliquer de ne pas rester avec un ongle douloureux.

L'infection peut se propager si elle n'est pas stoppée à temps. Elle peut aller jusqu'à toucher l'articulation et avoir des conséquences plus graves.

Les personnes âgées, qui ont moins de sensations dans les pieds, et les diabétiques, qui cicatrisent mal, sont plus à risque. De façon plus générale, une mauvaise circulation sanguine insensibilise à la douleur et il est important de surveiller l'état de ses pieds.

Quelques précautions à prendre

L'onychocryptose, ou ongle incarné, n'est qu'une inflammation sans gravité au départ. Elle se signale par des rougeurs, un gonflement et des douleurs aiguës. Il est essentiel qu'elle ne se transforme pas en infection.

Des bains de pieds à l'eau tiède trois fois par jour peuvent aider à soulager. Agrémentés de quelques gouttes d'huiles essentielles d'arbre à thé (bactéricide) ou de lavande, de géranium, de palmarosa (contre les irritations) les bains de pieds soulagent, mais ne soignent pas le problème.

Il faut faire attention de ne pas couper l'ongle trop à ras et de le couper droit. Attendez qu'il ait ramolli (après le bain de pied par exemple). Du jus de citron et du gros sel dans le bain de pied aideront à désenflammer et à désinfecter.

Soigner l'ongle incarné rapidement

Il est important de prendre rendez-vous avec un podiatre à Montréal pour soigner définitivement l'ongle incarné. Seul le podiatre connaîtra les bons gestes à effectuer de manière efficace.

Un traitement conservateur sera préconisé si la condition est légère. Une petite intervention chirurgicale mineure sous anesthésie locale, avec un taux de succès statistique d’environ 98%, permettra de traiter une condition pus sévère de façon permanente.

La récupération est de 1 à 3 jours et seules les activités sportives intenses sont proscrites pour un temps.

Pour éviter de favoriser l'apparition d'un ongle incarné, vous veillerez par la suite à ne pas porter de chaussures trop serrées. Il faut aussi que les pieds respirent et ne pas laisser trop pousser les ongles. Il est important de surveiller la santé de ses pieds et l'apparition éventuelle de mycoses.