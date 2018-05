2 solutions pour stocker vos données informatiques

Article commandité

Les bandes et les disquettes ont depuis longtemps fait place aux solutions de stockage de données plus adaptées aux volumes grandissant des données de l'entreprise et aux formats qui se multiplient. Que privilégier dans une entreprise de toute taille comme solution de stockage en 2018 ?

L'adoption de l'infonuagique au Québec

Les solutions infonuagiques, dont on entend beaucoup parler, sont-elles bien adoptées dans les entreprises du Québec ? Si l’informatique en nuage fait partie des technologies d’informatique décisionnelle adoptées par les entreprises du Québec, elle n'est pas encore majoritairement répandue.

Selon Statistique Canada, fin 2016, seules 12,4 % des entreprises utilisaient l’infrastructure en tant que service (IaaS) et 11,7 % un logiciel en tant que structure. Mais les investissements dans le renouvellement des parcs technologiques sont en hausse, dans le public comme dans le privé. Les investissements des entreprises ont en ce sens doublé de 2015 à 2017.

L'avantage de bénéficier de services infonuagiques sécuritaires et économiques tient essentiellement dans l'économie de :

place (pas de locaux dédiés)

maintenance (suppression d'équipes et matériel dédiés)

sécurité (nul besoin de sécurité physique)

coûts généraux (jusqu'à 60 % d'économies sur une infrastructure dédiée)

temps d'accès aux données

Dans un contexte économique de plus en plus compétitif, les gains en compétitivité, en temps de réaction et en productivité sont quantifiables. Mais pour 48% des entreprises, les économies de coûts représentent le principal argument de migration vers l'infonuagique, selon une étude du groupe Gartner publiée fin 2016.

Le stockage hybride

L'adoption du stockage des données, notamment sensibles, à 100 % infonuagique pose encore quelques problèmes de confiance des entreprises en des intervenants tiers ainsi que de rentabilisation des équipements déjà en place et de coûts de migration.

Aussi, se tournent-elles souvent dans un premier temps vers des solutions de stockage hybride, qui combinent:

équipements propriétaires déjà en place (serveurs au sein de l'entreprise)

cloud privé (centres de données)

cloud public (infonuagique)

Conserver des serveurs au sein de l'entreprise lui permet de garder un contrôle total sur les équipements, mais à un coût mesurable. Comme il existe sur le marché des solutions efficaces d'équilibrage de charges entre ces différents équipements, il est possible d'optimiser les temps d'accès tout en sécurisant le réseau d'échange des données.

En attendant les solutions futures de stockage ADN ou quantique, sans plus aucune limite technologique, les solutions infonuagiques ou hybrides sont sans le moindre doute les plus tendances en 2018.