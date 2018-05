6 façons d'optimiser la gestion de votre entreprise

Article commandité

Dans un environnement fortement concurrentiel, l'optimisation de la gestion d'une entreprise devient un point de préoccupation crucial. De plus, l'émergence et l'adoption accélérée de nouvelles technologies obligent à s'intéresser à ces méthodes désormais éprouvées.

Quelles questions se poser ?

Pour suivre la procédure de bonne pratique d'optimisation de gestion d'entreprise, il faut commencer à se poser les bonnes questions. On peut les regrouper en 6 thèmes principaux.

La performance financière

Pour s'assurer que la performance financière est au rendez-vous, il est possible de s'appuyer sur ces indicateurs :

avoir un plan d'affaires clair

bien maîtriser la satisfaction client

mesurer en interne les taux d’absentéisme, de turn-over, de formation et d’efficacité des formations

vérifier la réputation de l'entreprise (de plus en plus sur les réseaux sociaux)

comparer d'une année sur l'autre la rentabilité globale et les fluctuations de l’activité

Les mesures de productivité

Délais de livraison, TRG (taux de rendement global), taux de qualité, taux de productivité, rotation des stocks, livraisons reçues à temps, produits conformes et taux de rejet sont des indicateurs de mesure de productivité à implémenter d'urgence, si ce n'est déjà fait.

La qualité des outils de gestion

Les outils de gestion évoluent avec leur temps. Aujourd'hui, les technologies de l'information sont partout. Les outils de gestion se réunissent désormais tous sous l'appellation SIG (pour systèmes intégrés de gestion), une bannière qui englobe ERP, PGI, SIG ou encore MRP.

Lorsqu'il est trop complexe de migrer vers ces systèmes en interne, il est préférable de s'en remettre à des prestataires spécialisés. Une entreprise peut gagner du temps en déléguant sa tenue de livre à Montréal , par exemple, avec contrôleur externe et intégration 100 % compatible dans un ERP complet comme Sage.

La performance des processus

Chez Toyota, ils l'appellent la méthode des 5S (qui sont 5 questions à se poser). Elle a révolutionné les processus industriels et se rencontre désormais partout. En résumé :

Où est le problème ?

Quel est exactement le problème ?

Qui a la responsabilité de régler le problème ?

Quand la solution sera-t-elle implantée ?

Comment la solution sera-t-elle implantée ?

Les comportements de gestion

Dans le but de maximiser la performance de l'entreprise, les gestionnaires accompagnent-ils de façon optimale leurs équipes pour les aider à atteindre leur plein potentiel ? C'est ici qu'interviennent l'analyse des comportements de gestion et le pouvoir des indicateurs comportementaux.

La structure de communication

Enfin, dernier thème et non des moindres, il faut s'assurer que la structure de communication permet la bonne circulation de l'information. En résumé : horizontalement, verticalement, de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa avec les filtres nécessaires.