15 activités anti-stress pour faire le plein d'énergie

Article commandité

Il est prouvé que de nombreuses activités auxquelles on ne penserait pas toujours améliorent considérablement, plus durablement, et sans effets secondaires, les conditions de vie des personnes stressées bien mieux que la prise de médicaments.

Se choisir une activité créative

Toute activité créative est bonne contre le stress. Il peut s'agir de :

tricot, crochet

collage, coloriage, peinture

sculpture

jardinage, cuisine

écrire une histoire, un conte, ses souvenirs

etc.

Se concentrer sur une création s'apparente à une véritable forme de méditation. De plus, le résultat obtenu servira de support à admirer dans des moments où l'on sent qu'on perd un peu les pédales. Créer est réconfortant et fortement auto-satisfaisant.

Taper sur des fûts

Pourquoi ne pas s'inscrire à un cours de batterie pour débutants ? Ce choix peut sembler surprenant, mais, de l'avis de nombreux professeurs de batterie, c'est une activité qui procure beaucoup d'avantages, comme par exemple :

améliorer la psychomotricité

ressourcer son équilibre

améliorer la coordination

développer la créativité

Tous ces bénéfices contribuent au bien-être et permettent d'évacuer le stress tout en apportant une activité physique non négligeable, elle aussi source d'énergie combative anti-stress.

Vous stressez ? Et bien, dansez maintenant !

La danse a prouvé procurer, notamment en psychiatrie, de meilleurs effets anti-stress que les médicaments. Il existe des cours de danse de salon un peu partout, à choisir entre :

tango

rumba

salsa

valse

rock acrobatique

hip-hop

Il y en a véritablement pour tous les goûts, tous les niveaux et tous les âges.

De la fantaisie !

En période de stress, il est important de se changer les idées, de penser à autre chose, de s'immerger dans un environnement léger et joyeux. Facile à dire ? Il suffit de ne pas trop se retourner sur soi et de changer tout simplement d'environnement. Vous pouvez :

sortir de la maison et faire une marche ou une balade à vélo

choisir de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait (sortir de sa zone de confort)

aller au contact des gens, dans un festival de musique, une fête de quartier

vous éloigner de la ville et aller respirer le bon air en forêt, en montagne, au bord d'un lac

Évitez les activités qui vous enferment sur vous-mêmes, comme regarder la télé, faire un jeu vidéo, aller au cinéma. Préférez ce qui est coloré, rythmé et bon enfant. Votre cerveau s'amorcera et les envies découleront d'elles-mêmes.