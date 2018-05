Astuces pour un aménagement paysager tendance

Article commandité

Vous êtes en train de rénover votre maison et vous songez à réaménager votre terrain ? Avec l’arrivée du beau temps, il peut être tentant de repenser son extérieur. En manque d’inspiration ? Voici quelques idées pour bien réussir votre aménagement extérieur, tout en suivant les dernières tendances.

Bien identifier vos besoins

Avant même de débuter votre projet d’aménagement paysager, il est conseillé de prendre le temps de bien identifier vos besoins afin de pouvoir choisir le type de décor qui vous correspond le mieux. Tout en tenant compte de l’espace dont vous disposez, décidez de l’usage que vous désirez faire de votre terrain. Désirez-vous en faire un joli jardin dans lequel il vous fera bon lire un livre après une journée de travail ou encore un prolongement de votre espace intérieur en y installant un BBQ ou encore une cuisine extérieure complète ?

Un jeune couple sans enfants ne désirera probablement pas le même style d’aménagement paysager qu’une famille de six personnes. Comme un aménagement paysager requiert normalement un investissement financier important, il est conseillé de penser à long terme afin de bien définir le style d’aménagement extérieur qui correspond le mieux à votre mode de vie.

Utiliser un plan

Par la suite, fixez-vous un budget réaliste et faites-vous un plan de votre projet. Au besoin, faites-vous accompagner par un professionnel en aménagement extérieur pour la conception du plan de votre décor idéal. Pensez à tous les éléments que vous désirez inclure dans votre décor, tels que piscine, balançoire, spa, cuisine extérieure, terrasse, plantes, etc.

Choisissez ensuite le style de décor que vous désirez obtenir. Encore cette année, le style minimaliste a la cote – la mode est au mobilier linéaire et aux décors épurés – ainsi qu’aux espaces de vie modernes et contemporains, incorporant beaucoup de végétaux et d’éléments naturels, tels que le bambou à leurs décors.

Les végétaux sont encore très tendance en 2018 alors qu’on s’en sert pour créer des écrans naturels ou encore pour intégrer carrément au décor entre les tables, les chaises et les autres éléments du mobilier. Les matières écologiques, telles que le bois exotique et la pierre, ont la cote également et permettent de créer des décors tendance à l’allure naturelle.

Les vacances à la maison

Déjà une tendance remarquée depuis quelques années, le prolongement des espaces de vie intérieurs continue d’être à la mode en 2018, alors que les gens sont de plus en plus nombreux à se construire des terrasses avec des BBQ et des cuisines extérieures complètes dans leur cour. En effet, suivant la tendance du Staycaytion, soit les vacances à la maison, on ne se contente plus de seulement manger en famille sur le patio, on cuisine littéralement à l’extérieur et on s’installe autour d’un foyer extérieur les soirs d’été.

Côté accessoires, les spas encastrés, les foyers extérieurs, les étangs décoratifs, les abris de jardin, les chutes d’eau et les piscines font partie des éléments que l’on gagne à ajouter à notre décor en 2018.