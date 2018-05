Augmentation mammaire : pour un résultat naturel

Article commandité

En matière d’implants mammaires, les options sont nombreuses. Mais l’une des chirurgies les plus populaires demeure sans contredit l’augmentation mammaire, à laquelle ont recours des milliers de femmes dans le monde pour améliorer l’apparence de leur buste en lui ajoutant du volume. Mais encore faut-il s’assurer de choisir le bon type d’implants et le bon type de chirurgie pour s’assurer d’avoir un résultat naturel, qui correspond à ses besoins.

Les conditions à respecter pour une augmentation mammaire naturelle

La plupart des femmes qui ont recours à l’augmentation mammaire le font pour des raisons esthétiques. En effet, consistant à insérer des prothèses au gel de silicone ou à l’eau saline sous la glande mammaire, l’augmentation mammaire permet de donner plus de courbes et de galbe à la poitrine et, par conséquent, de rehausser l’estime de soi des clientes qui y ont recours. Plus le volume de la poitrine est en harmonie avec le reste du corps, plus la poitrine semble naturelle.

Il y a certains critères auxquels porter attention, pour obtenir des résultats impeccables. Qu’est-ce qui explique que les implants semblent naturels chez certaines femmes alors que chez d’autres, ils paraissent disproportionnés ou encore trop gros, trop hauts, trop bas, etc.? Plusieurs facteurs expliquent cela.

Le volume des implants mammaires

Pour éviter les contrastes trop flagrants, il est important de ne pas choisir une taille d’implants trop grosse par rapport à la forme de son corps. En fonction de sa physionomie, chaque cliente possède une taille maximale d’implants qu’il lui est conseillé d’utiliser. Au-delà de cette taille, les résultats ne paraitront pas naturels. Un chirurgien esthétique expérimenté sera en mesure de déterminer cette taille avec la cliente après un examen. Par la suite, les résultats dépendront de la physionomie de la poitrine de la patiente en tant que telle, soit la forme et la grosseur de ses seins, la taille de ses mamelons, etc.

L’emplacement des prothèses

Il y a également l’emplacement des prothèses mammaires qui joue un rôle majeur dans l’apparence finale de la poitrine augmentée. Tandis que des implants placés trop haut donneront une impression de bombé au-dessus du sein, des prothèses trop basses alourdiront la poitrine et lui donneront l’impression de « seins tombants ». Pour cette raison, il importe de bien choisir l’emplacement des implants avant l’opération.

Pour déterminer l’emplacement idéal des prothèses, le chirurgien devra en outre choisir entre des prothèses rétro-glandulaires (insérées sous la glande mammaire) et des prothèses rétro-musculaires (insérées sous le muscle pectoral). Chaque méthode possède ses avantages et inconvénients qu’un chirurgien expérimenté sera en mesure de vous expliquer.

L’expérience du chirurgien

Pour maximiser les résultats obtenus, il est conseillé de faire affaire avec un chirurgien expérimenté. En général, un bon chirurgien esthétique tiendra compte de la physionomie de la cliente, de ses goûts et de ses préférences, ainsi que de la finesse de sa peau, pour que la poitrine soit en parfaite harmonie avec le reste de son corps. Il sera également en mesure de choisir le bon type de prothèses et le bon type de chirurgie (incision à l’aisselle, autour de l’auréole, etc.) pour sa cliente.

Pour en savoir plus sur le type d’augmentation mammaire qui vous convient le mieux, renseignez-vous auprès d’un chirurgien esthétique.