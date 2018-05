L'insonorisation des plafonds avec la cellulose

Article commandité

Vous habitez un condo ou un appartement et vous n’en pouvez plus d’entendre le moindre bruit de déplacement de meuble, de pas ou de voix en provenance de vos voisins d’en haut ? Il est fort probable que votre construction soit mal isolée. Découvrez comment les avantages de l’isolation acoustique peuvent améliorer votre qualité de vie dans votre appartement ou condo.

L’une des manières d’améliorer l’acoustique d’un logement est de mieux isoler les plafonds. Il existe plusieurs manières d’y parvenir. L’une des plus connues et utilisées consiste à insérer de la cellulose dans les planchers. Si vous êtes locataire, il faudra donc demander au propriétaire ; si vous êtes propriétaire de condo, il pourrait être une bonne idée de demander aux autres copropriétaires de l’immeuble d’investir dans l’injection de cellulose dans les planchers afin d’améliorer l’insonorisation de votre édifice, d’une unité à l’autre.

Qu’est-ce que la cellulose et comment s’en servir ?

Aussi appelée fibre de cellulose, la cellulose est un produit entièrement naturel utilisé dans le domaine de la construction depuis plus de 20 ans au Québec. Aux États-Unis, on reconnaît ses vertus depuis les années 1930. Faite à partir de fibres de bois recyclées, notamment de morceaux de papier journal qui n’a jamais été utilisé, la cellulose est 100 % écologique et reconnue pour ses hautes performances en matière d’isolation thermique et acoustique.

On s’en sert pour procéder à l’insonorisation des planchers, des murs, des toits plats, des greniers et des plafonds. Elle est également utile pour protéger le bois des murs des constructions contre les incendies, puisqu’elle ne brûle pas lorsqu’elle est chauffée. Elle s’éteint par elle-même. Pour cette raison et ses propriétés vertes, c’est donc un matériau très prisé dans le domaine de la construction.

Insonoriser par le plancher ou le plafond

On peut soit procéder à l’insonorisation des appartements en injectant de la cellulose sous pression entre les cloisons des murs lors de la construction ou encore des travaux de rénovation. Pour les plafonds, on peut procéder en perforant des trous dans la structure et en insérant de la cellulose ou encore passer par le plancher. Les planchers dits creux favorisent la transmission de bruits, autant sonores que d’impact, d’un étage à l’autre.

Quels sont les effets de la cellulose sur l’insonorisation?

L’insertion de cellulose dans les planchers de vos appartements ou condos permet de réduire les bruits sonores et d’impact et de gagner quelques décibels. Tandis que les bruits d’impact font référence aux sons de pas et de meubles sur les planchers, les bruits sonores englobent plutôt les voix et les bruits de la télévision, bref, les bruits d’ambiance qui se propagent dans l’air à travers les plafonds et les murs.

L’avantage de la fibre de cellulose est qu’elle recouvre 100 % de la surface à isoler et ne nécessite aucun joint. Elle est donc sécuritaire et facile à installer. Pour de meilleurs résultats, il est préférable de faire affaire avec un expert en isolation acoustique. Celui-ci sera en mesure de vous proposer la solution d’insonorisation qui correspond le mieux à votre budget et à vos besoins.