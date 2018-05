Les différents soins vétérinaires pour chats et chiens

Article commandité

Bien qu’ils soient très poilus et se déplacent à quatre pattes, ils font partie de notre famille. Chat ou chien, nos animaux de compagnie méritent que l’on prenne soin d’eux afin qu’ils vivent le plus longtemps possible, et en santé. Si vous consultez régulièrement votre vétérinaire pour assurer la bonne santé de votre animal, vous faites donc la bonne chose.

En allant dans une clinique vétérinaire, votre animal peut ainsi recevoir des soins appropriés. Cela va du simple examen de routine à la chirurgie orthopédique, en passant par plusieurs autres types de services vétérinaires.

Les soins de base

De la même façon que l’on va voir notre médecin de famille pour s’assurer que tout va bien, nos amis à quatre pattes ont, eux aussi, besoin d’une visite annuelle à la clinique vétérinaire, afin d’évaluer leur état de santé général. Le vétérinaire effectuera des vérifications de base en examinant notamment le poids, les yeux et les oreilles de toutou ou de minou.

Lors de ces visites, votre vétérinaire vous proposera probablement d’autres soins, pour la plupart préventifs, comme des vaccins ou des traitements antiparasitaires. La pertinence de ces traitements varie selon le mode de vie de votre animal. Les animaux qui vont à l’extérieur ont plus de risque d’attraper des puces, par exemple, qu’un animal qui ne sort jamais.

Si vous vous inquiétez de la santé de votre compagnon en raison de certains symptômes, il se peut qu’une prise de sang ou une radiographie soit nécessaire. Cependant, un simple examen visuel permet de détecter d’autres problèmes, comme une allergie saisonnière.

Les spécialités

Votre animal de compagnie pourrait avoir besoin de services vétérinaires plus précis, selon son état de santé. Par exemple, si votre compagnon a des problèmes de poids, une diète particulière pourrait lui être prescrite. Le surpoids non traité, chez un animal domestique, peut engendrer des complications à long terme.

La dentisterie demeure l’un des soins spécialisés les plus importants. Si les dents de votre animal ne sont pas bien entretenues, celui-ci pourrait éventuellement avoir besoin d’une restauration, d’une extraction ou d’un traitement de canal, selon l’état de sa dentition. Les soins dentaires incluent aussi le traitement des problèmes liés à la mâchoire, y compris des tumeurs.

Enfin, toutou ou minou pourrait avoir besoin de passer sous le bistouri. Il s’agit souvent d’une opération de routine afin de stériliser l’animal. Mais il se peut également que votre animal souffre d’un problème plus grave nécessitant une chirurgie. Par exemple, c’est ainsi que l’on traite les tumeurs, qu’elles soient cancéreuses ou non, ainsi que les souffles au cœur.

C’est néanmoins la chirurgie orthopédique qui est la plus commune. Cette spécialité traite des problèmes comme la dysplasie de la hanche, commune chez les grands chiens de race, ou encore des blessures comme la rupture du ligament croisé antérieur.

Ainsi, une foule de soins sont possibles pour soulager les petits et les gros problèmes de votre animal de compagnie, et également pour veiller à ce qu’il soit en santé. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire afin de connaître les services qu’il offre en cas de besoin.