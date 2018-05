Le Vieux-Saint-Jean : un milieu sécuritaire pour tous

Le Service de police et la Division développement commercial et service aux entreprises de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avaient convié la communauté d’affaires du Vieux-Saint-Jean à une séance d’information le mercredi 24 avril en soirée.

Monsieur André Fortier, directeur du Service de police et son équipe de cadres ont présenté un portrait des différentes interventions réalisées par le Service de police dans la zone commerciale du Vieux-Saint-Jean.

L’année 2017 affiche le meilleur bilan depuis les dix dernières années avec 945 interventions policières dans le secteur du centre-ville. Dans plus de 35 % des cas, les policiers interviennent pour porter assistance aux ambulanciers, pompiers et autres ministères. Les autres interventions sont reliées aux nuisances et au crime contre la propriété, par exemple, des appels pour un système d’alarme et vol de tout genre.

« Le centre-ville est un secteur de la Ville où nous voulons maintenir notre présence de façon significative. La cohabitation entre les différentes clientèles, résidents, commerçants et consommateurs doit être harmonieuse et sécuritaire à tout moment de la journée. Nous en avons fait une priorité au cours des dernières années et les résultats le prouvent » mentionne

M. Fortier, directeur du Service de police.

Les commerçants ont été heureux d’apprendre que quelques crimes reliés à des incidents mineurs ont été résolus, et ce, grâce aux signalements effectués par les commerçants.

Le rôle du Service de police

Lors de la soirée, le Service de police a rappelé aux commerçants qu’il est important de rapporter les incidents pouvant se produire dans leur commerce ou dans leur environnement. Ces informations permettent de mieux intervenir et orienter les enquêtes par la suite.

Le Service de police maintient sa présence lors de la prochaine saison estivale puisqu’un sergent et trois agents sillonneront le secteur du centre-ville, plus particulièrement auprès des restaurants, bars et commerces ainsi que lors des grands événements festifs.

En plus, il y aura deux agents qui seront dédiés au projet vélo. Leur présence sera davantage visible dans les parcs et les pistes cyclables.

Des visites dans les différents établissements permettront un meilleur contact avec les propriétaires et les citoyens.

« Nous poursuivons nos actions d’améliorations dans le centre-ville. Parmi celles-ci, la sécurité et la qualité de vie de notre milieu demeurent une priorité pour nous. Afin d’y arriver, nous avons réalisé plusieurs investissements tel que l’acquisition d’un bâtiment et un système de caméra de surveillance » mentionne Sophie Latour, chef de division.

Les commerçants ont tellement apprécié l’événement qu’ils souhaitent que ce type de rencontre devienne un rendez-vous annuel.